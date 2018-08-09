Emine Erdoğan TBMM'deki atık çalışmalarını yerinde izledi

Meclis Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın ev sahipliğinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleşen ziyaret sırasında Emine Erdoğan, Meclis Başkanı'nı önce makamında ziyaret etti. Ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı ile birlikte, kurulan atık merkezini dolaştı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

12 HAZİRAN'DAN BU YANA TBMM'DE DE UYGULANIYOR

Öncelikli olarak Ankara'daki kamu kurum ve kuruluşlarında, ardından tüm yurtta uygulanması planlanan Sıfır Atık Projesi, 12 Haziran'dan bu yana TBMM'de de uygulanıyor. 12 Haziran-16 Temmuz tarihleri arasında 19 ton kağıt, 550 kg. cam, 942 kg. plastik, 147 kg. metal, 2,8 ton organik atık türüne göre ayrıştırılarak toplandı. Çevreyi korumak ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla kurulan sistemin ilk kazanımları ortaya çıkmaya başlandı. Önemli miktarda geri dönüşüm ve tasarruf sağlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonu ile yürütülen Sıfır Atık Projesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak üzere Ankara'daki birçok kamu kurumunda etkin şekilde uygulanıyor.

"TÜRKİYE'YE YAYILMASI HEDEFİ DE HIZLANIR..."

Emine Erdoğan, ziyareti sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada hızla tüm yurtta yayılan Sıfır Atık Projesi'nin TBMM'de uygulanmasının sembolik bir anlamı olduğunu söyledi. 'Milletimizin temsil makamında uygulanırsa, tüm Türkiye'ye yayılması hedefi de hızlanır' dedi. Milletvekillerinin kendi şehirlerinde projenin takipçisi olmalarının önemine vurgu yaptı.

TBMM Başkanı ve idari personeli ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na teşekkür eden Emine Erdoğan, atıkların kaynağında ayrıştırılmasının bilinç işi ve ekonomiye katkı sağlayacak bir çevre duyarlılığı olduğunu ifade etti. Proje kapsamında organik atıklardan elde edilen kompost gübre üretiminin öneminin altını çizen Erdoğan, 'organik atıklar çevreyi kirletmek yerine bahçelerimizi güzelleştiriyor.' dedi.

Atıkların kaynağında ayrıştırılması, geridönüşüm, kaynak israfının önlenmesi, tasarruf gibi konuların doğayı korumanın ön şartı olduğunu ifade etti.