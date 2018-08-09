Koltuğa yapıştın artık bırak!

CHP
'de 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan kurultay talepleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun pişkin tavrı nedeniyle gerilime dönüştü. Muhalifler tepki göstermek için genel merkezin önünde kamp kurarken, genel merkezden dün de, "Kurultay yok" açıklaması geldi. 24 Haziran'la 9'uncu kez yenilgiye uğrayan Kılıçdaroğlu, hem tabandan hem kamuoyundan hem de delegeler ve muhaliflerden gelen 'değişim' baskısına rağmen genel başkanlık koltuğunu bırakmamakta direniyor.
TEPKİYİ DİNDİRMEZ
Kendisinin istifası için yapılan tüm çağrılara kulak tıkayan Kılıçdaroğlu'nun tepkileri bastırmak için MYK değişikliğine gitmesi bekleniyor. 8 yılda 100'den fazla yönetici değiştiren Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesinin de bir karşılığı olmadığı konuşulurken, delege üzerindeki baskı da her geçen gün rahatsızlığa neden oluyor. Çetin Arık, Erkan Aydın ve Özkan Yalım gibi milletvekillerinin de genel merkezin baskısıyla imzalarının çektiğinin ortaya çıkması, muhaliflerin tepkisini daha da artırırken bazı delegelerin önümüzdeki günlerde kavgayı mahkemeye taşıması bekleniyor.
PLAN TÜZÜK KURULTAYI
Muhaliflerin oluşturduğu Çağrı Grubu, tüzük kurultayı önerisini tartışmak üzere imza veren delegelerle cumartesi günü Ankara
'da bir otelde toplanmayı planlıyor. Toplantıya Muharrem İnce
'nin de katılması beklenirken, toplantıda alınacak karar doğrultusunda pazartesi notere gidilerek, tüzük kurultayı için imza verilecek.
TEZCAN: KURULTAY YOK
Kılıçdaroğlu, dün genel başkan yardımcılarıyla son MYK'sını yaparken, toplantının ardından açıklamalarda bulunan parti sözcüsü Bülent Tezcan
muhaliflerin imzalarını görmezden gelerek kurultay yapılmayacağını yineledi. Tüzük kurultayı iddialarını da değerlendiren Tezcan, "Olağanüstü Tüzük kurultayı toplamak isteyenlerin yine aynı şekilde tüzükte şartları vardır, o şartlar oluşursa tüzük kurultayı toplanır ama bu 'Takım elbise istedim alamadım, şimdi gömlek istiyorum' demeye benzer. Bunun da bir anlamı olduğunu düşünmüyoruz" diye konuştu. Partinin önünde yapılan eylemlerin MYK'nın gündeminde olmadığını söyleyen Tezcan, "569 imzayla kurultayı toplamak mümkün değildir. Artık kurultay tartışmalarını gündemde tutmanın partinin önümüzdeki süreçteki çalışmalarına zarar vermekten başka bir yanı yoktur" dedi. ANKARA
HER SEÇİM GECESİ AĞLAMAK İSTEMİYORUZ
CHP önündeki eylemler dün gün boyu devam ederken, Keçiören ilçe örgütüne kayıtlı Abbas Canyurt isimli partili, "evinden getirdiğini" söylediği bir koltuğu parti binasının önüne koyarak, oturdu. Canyurt, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, eyleminin parti yönetimine karşı olduğunu belirterek, "Partimle bir sıkıntım yok, yöneticilerle sıkıntım var. Hedefimde Genel Merkez yönetimi var. Her seferinde yenilgiye, her seçim gecesi ağlamaya 'artık yeter' diyorum." dedi. "Koltuk genel merkez önünde güzelmiş. Burada rahatsa, içeride daha rahattır" diyen Canyurt, olağanüstü kurultay istedi. Bu arada, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne kadro davası açtığı için işten atıldığını" öne süren Mahir Kılıç isimli bir kişi de Genel Merkez önünde pankart açarak, eylem yaptı.
İŞTE CHP'NİN YENİ MYK LİSTESİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın açıklaması beklenen CHP Merkez Yönetim Kurulu listesini SABAH ele geçirdi. A takımını değiştiren Kılıçdaroğlu, yönetim kurulunu 18'den 12'ye düşürdü. Partide yeni bir dönemi başlatacak muhtemel listede şu isimler yer alıyor:
Gökhan Zeybek-Yerel Yönetimler
Faik Öztrak-Ekonomi Politikaları
Ahmet Ünal Çeviköz-Dış İlişkiler
Akif Hamzaçebi-Genel Sekreter
Okan Sarıbal-Doğa Hakları
Tekin Bingöl-İnsan Hakları
Haluk Koç-İdari ve Mali İşler
Gamze Akkuş İlgezdi-Halkla İlişkiler
Haluk Pekşen-Hukuk ve Seçim İşleri/Parti Sözcüsü
Hakkı Süha Okay-Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimi
Oğuz Kaan Salıcı- Bilgi, Arge ve İletişim Teknolojileri
Yücel Taşkın- Eğitim Politikaları
TEHDİT ETTİLER İMZAMI ÇEKTİM
CHP'DE kurultay için imza verip geri çeken delegeler Hüseyin Çiçek, Maruf Kızılağaç ve Üstüner Karacaoğlu SABAH'a konuştu. Çiçek "Arayıp imzamı geri çekmem yönünde telkinde bulundular, tehditvari konuştular" dedi. İşte söyledikleri:
Hüseyin Çiçek:
Kılıçdaroğlu'nun sürekli seçim kaybetmesinden parti yoruldu. Ben değişimden yana olduğum için kurultay yapılsın imzası verdim ancak daha sonra hem genel merkezden hem de İstanbul'dan ismini veremeyeceğim partililer arayıp imzamı geri çekmem yönünde telkinde bulundular. Tehditvari konuştular. Ben 25 yıldır CHP'liyim il genel meclis üyeliği ve meclis üyeliği yaptım. Geçen dönem partimin Sivas'ın Akıncılar ilçesi belediye başkanı adayıydım. Yine Akıncılar'dan aday olma fikrim var. Bunu düşünerek imzamı geri çektim. Ancak seçim kurultay olsaydı oyumu değişimden yana kullanacaktım.
Maruf Kızılaağaç:
Ben partide bir kurultay olmasını istiyordum. Genel başkan bir güvenoyu alsın istiyordum. Gidip imza verdim. Muharrem İnce'nin "Gidin delegelere baskı yapın" tarzındaki çıkışı zoruma gitti. Ertesi gün gidip imzamı geri çektim.
Üstüner Karacaoğlu:
Ben değişim olsun diye imza verdim. Ben imza verirken de kimseye sormadan, danışmadan bunu yaptım. İmza verdikten sonra bir baktım beni alakasız kişiler aramaya başladı. Önder Sav ve küskünler arayınca sinirlendim. Kardeşim 85 yaşındaki adamla mı değişim yapacağız? Artık bu kişilerden bıktık.