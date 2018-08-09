Son dakika: Bursa'daki FETÖ/PDY operasyonu

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 eski polisten 4'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 25 eski polisin sorgusu tamamlandı.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 21'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 6 Ağustos'ta, terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen, meslekten ihraç edilmiş 25 polis memurunun yakalanması için operasyon düzenlenmiş, zanlılar gözaltına alınmıştı.