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Son dakika: 'daki / operasyonu

Son dakika haberi... üyelerine yönelik operasyonlar devam ediyor. 'da gözaltına alınan 25 eski polisten 4'ü tutuklandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 16:49
Son dakika: Bursa'daki FETÖ/PDY operasyonu

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 eski polisten 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 25 eski polisin sorgusu tamamlandı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 21'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 6 Ağustos'ta, terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen, meslekten ihraç edilmiş 25 polis memurunun yakalanması için operasyon düzenlenmiş, zanlılar gözaltına alınmıştı.

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Son dakika: Bursa'daki FETÖ/PDY operasyonu
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