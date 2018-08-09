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Uyuşturucu bağımlılığına karşı devrim gibi proje

ZEYNEL YAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018
Uyuşturucu bağımlılığına karşı devrim gibi proje
Başkan Erdoğan'ın desteğiyle madde bağımlılığına karşı neşter niteliğinde çözüm devreye giriyor.
ve ÇEMATEM'in temel tıbbi desteğinin devamı olarak Yeşilay ilk kez rehabilite merkezleri kuruyor. Proje, madde bağımlılığıyla mücadelede devrim niteliği taşıyor. Tıbbi tedavi sonrası bağımlılık durumuna göre 3 ay ile 6 ay sürecek yatılı rehabilitasyon için ilk olarak , , , ve 'da rehabilitasyon merkezlerinin inşaatına başlanacak.
Proje hakkında SABAH'a bilgi veren Yeşilay Başkanı Mücahit Öztürk, "Türkiye Bağımlılık Rehabilitasyon Modeli hizmet sunumu, finansmanı, insan kaynağı, akreditasyonu ve denetimi içeren bir model. Modelin hayata geçirilmesiyle tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum süreçlerinin birbiriyle bağının güçlendirilmesi ve etkinliğinin artırılmasını amaçlıyoruz. İlk etapta Ulusal Uyuşturucu İle Mücadele Eylem Planı kapsamında kısa vadede 10 ni kuracağız. Önceliğimiz AMATEM olan her ilde rehabilitasyon merkezi açmak" diye konuştu.
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Uyuşturucu bağımlılığına karşı devrim gibi proje
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