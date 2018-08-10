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Son dakika: Başsavcı ile irtibatı olan 22 kişi tespit etti

Son dakika haberi! Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki soruşturmaları kapsamında örgüt ile irtibatı tespit edilen 16'sı üsteğmen, 6'sı teğmen olmak üzere 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 10:33

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca, TSK bünyesindeki /PDY üyelerinin kontörlü ve ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştiğinin tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

Bu kapsamda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara, , , Bilecik ve Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.

Operasyonlarda şu ana kadar 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerin, TSK bünyesinde çalıştıkları dönemde üsteğmen ve teğmen rütbelerinde oldukları öğrenildi.

Zanlılardan 6'sının eski pilot olduğu kaydedildi. Şüphelilerden 3'ünün ise daha önceki soruşturmalar kapsamında tutuklu oldukları bildirildi.

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Son dakika: Başsavcı FETÖ ile irtibatı olan 22 kişi tespit etti
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