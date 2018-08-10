Son dakika: FETÖ şüphelileri, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan'a bağlı Beyendik beldesi yakınlarında şüphe üzerine 2 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada, 2 kişinin FETÖ/PDY bağlantıları olduğu belirlendi. 2 şüpheli ile 1'i organizatör 4 kişi gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen araçlardaki şüphelilerin, Konya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'terör örgütü kurmak veya yönetmek' suçundan aranma kararı bulun M.P. (30), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı emrinde kıdemli başçavuş iken KHK ile görevinden ihraç edilen ve hakkında İstanbul 11'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'silahlı terör örgüne üye olmak' suçundan aranma kararı bulunan B.G. (37) ile akrabaları E.G. (36), M.G. (35), A.G.G. (30) ve organizatör F.K. (36) oldukları belirlendi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise 1860 Euro, 66 lira, 1 cep telefonu ve 1 sim kart ele geçirildi. 6 şüphelinin jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi.