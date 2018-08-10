Yeniden imza kavgası

CHP
'de
kurultay ateşi sönmüyor. Hafta sonu Ankara
'da Muharrem İnce
'nin de katılacağı toplantı ile izleyecekleri yol haritasını belirleyecek olan muhaliflerin hedefi ise olası tüzük kurultayında Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nu devirmek olacak. Parti tüzüğüne göre tüzük kurultayının toplanması için 249 delege imzası yeterli. Kulislerde tüzük kurultayının yapılması halinde Kılıçdaroğlu'na karşı 622 imzanın da bulunma ihtimalinin yüksek olduğu kaydediliyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise MYK
'da değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu'nun yeni A takımını bugün açıklaması bekleniyor. Yeni MYK'da Oğuz Kaan Salıcı
, Yunus Emre, Gökhan Zeybek, Yıldırım Kaya, Orhan Sarıbal, Hakkı Süha Okay ve Ali Öztunç
gibi isimlerin yer alması bekleniyor. Kılıçdaroğlu bir yandan ise disiplin sopasını gösteriyor. Kılıçdaroğlu son MYK toplantısında "Bundan sonra partiyi zaafiyete uğratacak bir tartışma içine sokacak kişiler hakkında disiplin sürecini işleteceğiz. Asla tavizimiz olmayacak" dedi. YENİ BİR ÇALKANTI OLMASIN
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise dün TBMM
'de yaptığı basın toplantısında tüzük kurultayı tartışmalarıyla ilgili olarak, "CHP'deki imza vereni vermeyeni herkesin, büyük bir sorumluluk içinde, hem ülkenin hem partinin içinde bulunduğu durumu düşünerek partiyi yeni bir çalkantı, türbülans içine sokacak bir takım davranışlardan uzak duracaklarını öngörüyorum" diye konuştu. EYLEMLER SÜRÜYOR
Bu arada CHP Genel Merkezi önünde eylemler sürüyor. Son olarak Genel Merkez önünde "Kemal Kılıçdaroğlu seçim karnesi" başlığıyla pankart açıldı.