Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesinde açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel nedeniyle yıkılan Cevizdere Köprüsü'nde incelemelerde bulunarak, "Hedefimiz Karayolları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte bu köprüyü 3-4 ay içinde bitirmek" dedi. Selden etkilenen fındık üreticisinin durumuna da değinen Erdoğan, "Fındık noktasında bazı hasarlar meydana geldi. Bu konuda kimsenin bir rahatsızlığı olmasın. Bu hasar tespit çalışmalarıyla birlikte neyse bunun neticesi Türkiye Cumhuriyeti devleti bunları ödeyecek zenginlik ve kabiliyettedir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'nun Ünye ilçesinde sel nedeniyle yıkılan Cevizdere Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. Yaşanan felaketten sonra temizleme çalışmalarının ileri bir noktaya geldiğini ifade eden Erdoğan, "Karadeniz Sahil Yolu'ndaki bu köprü malum 1960'da yapılmış bir köprü. Modern bir köprü değil. Gelen sel altını oymak suretiyle takviyeleri çökertti ve köprü bu hale geldi. Bu noktada tesellimiz bir kardeşimizin ölümü dışında kayıp olmaması" dedi. Köprünün ihalesini de bir an önce yapılacağını kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Daha modern ve güçlü sistemle bunları da bitirmiş olacağız ama süre olarak hedefimiz ben Sayın Bakanıma da söylüyorum burayı tamamını 3-4 ayı geçirmeden bitirmek. Bütün bunlarla Devlet Su İşlerini de sokacağız. Devlet Su İşleri de çalışmalara katılarak, Kara Yollarıyla özellikle dere ıslahından tutununuz, tahkimine varıncaya kadar... Tahmile birlikte derede gelecekte büyük imtihanlara tabi olmayalım diye düşünüyorum. Bu çalışmaların Devlet Su İşleriyle yapılması gerekecek. Durum tespitiyle adımı süratle atacağız ve Ünye'de büyük ölçekte meydana gelen bu felaketi bundan sonra bir daha görmek istemiyoruz."





Ordu'nun selden etkilenen diğer ilçelerinde de gerekenlerin yapılacağını ifade eden Erdoğan, "Bundan aldığımız ibretle, dersle süratle diğer yerlerde de bu tür olayların yaşanmaması için başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere diğer ilçe belediyelerimiz ve ilgili Bakanlıklarımız müşterek çalışmalarla Karadenizimizde bu tedbirleri de almış olacağız" dedi.





TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ BUNLARI ÖDEYECEK ZENGİNLİK VE KABİLİYETTEDİR



Selden etkilenen fındık üreticisinin durumuna da değinen Erdoğan, "Fındık noktasında bazı hasarlar meydana geldi. Bu hasar tespit çalışmalarını Valilik riyasetinde yürütüyoruz. Bu konuda kimsenin bir rahatsızlığı olmasın. Bu hasar tespit çalışmalarıyla birlikte neyse bunun neticesi Türkiye Cumhuriyeti devleti bunları ödeyecek zenginlik ve kabiliyettedir. Elimizden gelen desteği vereceğiz. Bütün bu hasar tespitlerden sonra da bu çalışma sürecini de başlatmış olacağız. Bunun dışında konutlarda, şurada-burada varsa bir zayiat çalışmalarımızı yürüteceğiz" diye konuştu.