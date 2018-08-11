Başkan Erdoğan'dan canlı yayında flaş açıklamalar!

Başkan Erdoğan; kaza ve kadere inanmış insanlarız, bu bizim imanımızın gereğidir ve Ordu ve Rize'de yaşanan felaket sonrası atılması gereken bütün adımları atıyoruz, atmaya devam edeceğiz. Bu millet güçlüdür, bu millet inançlıdır, bu millet düştüğü yerden kalkar! Tıraş edilen sakal çok daha güçlü çıkar, evleri, fındıkları zarara uğrayan kim varsa valiliğimiz hasar tespit çalışmalarına başladı gereken yapılacaktır.

ERDOĞAN'DAN ABD TEHDİDİ AÇIKLAMASI!

"Onların doları varsa evelallah bizim Allahımız var! Gelin yastığınızın altında dolarlarınız varsa bu dolarları, avroları, altınları çıkarın. Hemen bunları Türk Lirasına çevirelim, en büyük istikrar savaşını bu alanda verelim çünkü bunlar o dilden anlıyorlar bizi tehdit ediyorlar. Tehdit ile bu milleti asla yola getiremezsiniz! Biz haktan anlarız, hukuktan anlarız ama böyle tehditlerden anlamayız. Kardeşlerim inşallah bizler Hak neyse, hukuk neyse onun gereğini yaparız. Biz de olanlar bize yeter! Biz neleri gördük, IMF'ye olan borcumuzu 2013 yılında sıfırladık. Düştüğümüz yerden dün kalktık, bugün de kalkarız yeter ki benim milletim ayakta kalsın. Biz yalnızca Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Kalkıp bir rahip yüzünden Türkiye'yi yola getirmeye çalışmak yanlıştır. ABD'ye sesleniyorum; yazık çok yazık! Siz NATO'daki ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz. Bu ülkenin 81 milyon insanı var, 81 milyon insanın konumu hiçbir şeye değişilmez.

Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Türkiye bir değişim yaşadı, bu değişimle birlikte yeni yılda çok daha farklı yürüyoruz. Mart 2019'a da hazır mıyız? Mart 2019'da sandıkları patlayacak mıyız? Size inanıyorum siz de bu evladınıza inanın, hepsini aşarız. Önümüzde çok daha güzel günler var. Allah yar ve yardımcımız olsun."