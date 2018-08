Dolarla yolumuzu kesemezsiniz

MÜZESİ'Nİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimleri sonrası teşekkür ziyaretlerine yüzde 82.1 ile en fazla oyu aldığı Bayburt 'tan başladı. Erdoğan, Cumhuriyet Caddesi'nde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, özetle şöyle dedi:Dolar, molar bizim yollarımızı kesmez. Hiç endişe etmeyin. Yastığının altında doları, avrosu, altını olan varsa bunu gitsin Türk Lirası ile bozdursun. Bu bir milli, yerli mücadeledir. Bu bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere milletimin cevabı olacaktır.Bu süreçte milletimize de çok önemli görevler düşüyor. Anneler, bacılar, kardeşlerim. 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı bağımsızlığımızı nasıl canımız pahasına savunduysak, bugün maruz kaldığımız ekonomik saldırılara karşı da ülkemizi aynı kararlılıkla müdafaa etmemiz gerekiyor. TBMM 'nin uçaklarla bombalanması neyse, ekonomimizin kur, faiz sarmalıyla kuşatılması da odur.24 Haziran'da oy veren 26 milyon 330 bin vatandaşımızın bize mesajı çok nettir. Hatta diğer adaylara oy vermiş olsa da 81 milyon vatandaşımızın mesajının aynı olduğunu biliyorum. .Bu mücadelede, bu uğurda gerekirse 7 düvele karşı meydan okumaktan asla çekinmedik, çekinmeyiz. Bizim sorumluluğumuz George'a, Hans'a değil, Ahmet'e, Mehmet'e, Ayşe'ye, Fatma'ya, bizim size sorumluluğumuz var. Milletimiz kimin kendisi için çalıştığını, kimin kendi hırsı için ortada dolaştığını iyi biliyor. Onun için ülkemizin geleceğinden umutluyuz.24 Haziran'da gerçekten çok büyük, sadece kendi tarihimizde değil, dünyada parmakla gösterilecek bir demokrasi şöleni yaşadık. Biz takdir beklerken, anlamsız bir saldırı dalgasıyla karşı karşıya kaldık.15 Temmuz'da demokrasinin değil, darbecilerin yanında yer alanlar 24 Haziran'dan sonra milletin iradesine saygı duymak yerine, bambaşka yollara saptılar. Bazı ülkeler Türkiye 'nin taraf olduğu tüm meselelerde darbecileri koruyan, teröristleri bağrına basan, hak ve hukuk tanımayan tavır içine girdiler. Böyle yaklaşım sergileyen ülkelerle aramızdaki ilişkiler telafisi mümkün olmayacak zararlar görme noktasına gelmiştir.Türkiye'nin ne makro ekonomik verilerinde, ne üretim gücünde, ne istihdam düzeyinde, ne bankacılık siteminde en küçük bir sıkıntı olmadığı halde suni finansal istikrarsızlık dalgalarına maruz kalıyoruz. Konu Türkiye'yi köşeye sıkıştırıp egemenlik haklarımıza halel getirecek bir takım tavizler vermeye geldiğinde iş değişir. Kusura bakmasınlar. Bizim bu noktada kimseye eyvallahımız olmaz, olamaz.Tüm olumsuz ihtimallere karşı hazırlıklarımız var. Döviz kuruna, faizlere bakıp, tehditlere bakıp el ovuşturanlar hiç boşuna heveslenmesin. Faiz lobilerine sesleniyorum; boşuna heveslenmeyin. Bu milletin sırtından kazanamayacaksınız. Bu milleti çökertemeyeceksiniz.Şimdi de İran'dan Rusya 'ya, Çin'den kimi Avrupa ülkelerine kadar pek çok yerle farklı alternatifler konusunda önemli mesafeler kat etmiş durumdayız. Türkiye'ye güvenen, Türkiye'ye yatırım yapan herkes mutlaka kazanır. Türkiye'yi kaybetme pahasına küçük hesaplar içine düşenler ise emin olun yarın çok pişman olacaktır.Bu haramzadelere vereceğimiz en büyük cevap, daha çok çalışarak, üretimi, ihracatı, istihdamı arttırmak olacaktır. Darbecilere karşı meydanları doldurduğumuz gibi şimdi de çalışmak için sanayiden ticarete her alanda iş yerlerimizi, fabrikalarımızı dolduralım.Rekor büyüme hedefi15Temmuz'da bağımsızlığımızı nasıl canımız pahasına savunduysak, bugün maruz kaldığımız ekonomik saldırılara karşı da ülkemizi aynı kararlılıkla müdafaa etmeliyiz. TBMM'nin bombalanması neyse, ekonomimizin kur, faiz sarmalıyla kuşatılması da odur. Darbecilere teslim olmadığımız, çıplak ellerimizle tankların karşısına dikildiğimiz gibi ekonomi tetikçilerine de teslim olmayacak, varımızla, yoğumuzla mücadele edeceğiz.Hertürlü tehdit, baskı, oyun, senaryo bize vız gelir. Bir gün, iki gün sıkıntımız olabilir. Bunların hepsi aşılır. Ülkemize diz çöktürmek için yapmadıklarını bugüne kadar bırakmadılar.Koyunlarındabüyüttükleri FETÖ'cü alçaklarla ilgili hiçbir adım atmayanlar, bize hukuk dersi veremez. Bu millete tehdit dili, şantaj dili kullanamaz. Hele hele bu millete kabadayılık hiç sökmez. Meselelerin çözümü sükunettir, suhulettir, müzakere ve diplomasidir. Bunun dışındaki her yolun sonu çıkmaz sokak olacaktır.BaşkanErdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan'ın dün Bayburt'ta bulunduğu sırada gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel konular hakkında fikir teatisinde bulunuldu. Türkiye-Rusya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin olumlu bir seyir izlemesinden, savunma sanayii ve enerji alanlarındaki işbirliğinin sürmesinden memnuniyetlerini dile getiren iki lider, Suriye ve Astana sürecine ilişkin son gelişmeleri ele aldılarErdoğan, cuma namazını Bayburt Ulu Cami'de kıldı. Namaz sonrası vatandaşlara hitap eden Erdoğan, Türkiye'ye karşı oynanan tüm oyunların görüldüğünü belirtti. Doğu Karadeniz 'in bu ara hep afet imtihanıyla karşı karşıya kaldığına işaret ederek, "İnşallah bu felaketleri de atlatacağız ama ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz" dedi.BaşkanErdoğan, Bayburt'ta Prof. Dr. Hüsamettin Koçan tarafından kurulan sanat eserlerinin yer aldığı Baksı Müzesi'ni ziyaret etti. Erdoğan, "Bir Bayburtlu Hocamız, dekanımız maşallah geldi, kendi topraklarına böyle muazzam bir eseri yaptı. Allah razı olsun. İşte milli, yerli olmak bu. Biz de elimizden gelen desteği vereceğiz. Orayı daha da geliştirecek" dedi.Erdoğan'ınziyareti nedeniyle şehirdeki bazı binalara çeşitli pankartlar asıldı. "Biz Bayburtlular Reis'e dolar düşsün diye değil, vatan düşmesin diye oy verdik", "Seninle her daim devam Reis" yazılı pankartlar dikkat çekti.