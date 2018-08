FOX TV’den kaos yayıncılığı

FETÖ'CÜYÜ

HâLâ

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'ye karşı ekonomik 15 Temmuz 'u başlatan ABD'nin skandal yaptırım kararlarıyla birlikte Tükiye'deki ABD merkezli FOX TV de eşzamanlı saldırıya geçti. Gezi kalkışması, 17-25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde FETÖ'nün medya ayağı gibi çalışan FOX TV, şimdi de Trump yönetiminin Türkiye'ye yönelik keyfi yaptırımları ve kur üzerinden başlattığı savaşa açık destek verdi. ABD'nin ekonomik saldırısının yerli işbirlikçiliğini ise Doğan Şentürk yönetiminde, Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya gibi medya tetikçileri yürütüyor.Daha önce çirkin iftiralarla halkın tepkisini çeken FOX TV, Fatih Portakal ve Doğan Şentürk yönetiminde boş durmadı. FOX TV, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdit tweeti atmasıyla eşzamanlı olarak gün boyu gerçekleştirdiği yayınlarla, üstelik Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın konuşma yaptığı sırada, Türkiye hükümetini suçlayıcı açıklamalara yer vererek ABD'nin operasyonunu perdelemeye çalıştı.FOX TV evanjelist çetenin temsilcisi bir ABD kanalı olarak bir yandan ekonomiye saldırırken diğer yandan hükümeti zayıflatmak için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ekonomi yönetimini hedef alıyor. Asıl hedefleri ise ABD'nin tüm tehditlerine karşı dik duran ve milli seferberlik çağrısı yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Şu an ekonominin başında kim olursa olsun "beyaz bayrak" açmadığı yani ABD'ye teslim olmadığı için FOX TV de saldırılarından vazgeçmiyor.Başkan Erdoğan ve Bakan Berat Albayrak'ın piyasalara yönelik güven aşılayan mesajlar verdiği sırada Trump'ın attığı skandal tehdit tweeti ile dolar kuru yine yukarı doğru tırmanırken FOX TV'den yapılan yayınlarda gerçeklerin üzeri örtülmeye çalışıldı. Başkan Erdoğan ve Bakan Albayrak'ın konuşmalarından sonra doların tırmanışa geçtiğini iddia eden FOX TV, alçakça bir algı operasyonuna imza attı.3 gündür kur artışı üzerinden sürekli olarak 'ülke batıyor' havası estiren kanal, yaptığı manipülatif yayınlar, sokak röportajları ve ideolojik saplantılı uzman görüşleri ile ABD'de başlatılan ekonomik savaşın kara propagandasını da gerçekleştiriyor. 24 Haziran seçimlerinde yaşadıkları hayal kırıklığının intikamını ekonomi üzerinden yapılan savaşın tarafı olarak almaya çalışan FOX TV'nin, her zorlu dönemeçte olduğu gibi ABD'nin başlattığı bu operasyonda Türkiye'nin karşısında olması yine şaşırtmadı.kullanarak manipülasyon yapan FOX TV, "Dövizdeki artış ithal ilaçları da vuracak" şeklinde haberler yayımlayarak firmaların zarar etmemek için yeni ilaçlar getirmeyeceğini iddia etti. ABD'li sahiplerinin talimatı ile Türkiye'yi kötüleyen tetikçi kanala vatandaşlar ise sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. İşte o tweetlerden bazıları:"FOX Amerika ile eş zamanlı olarak FOX Türkiye, Trump'ın Türkiye'ye saldırmasını zil takıp oynayarak karşıladı. Şu an ekonomik 15 Temmuz'u yaşıyoruz ve bu savaşın medya ayağını FOX TV üstlenmiş durumda. Doğan Şentürk ve Fatih Portakal medya operasyonunu yürütüyor.""Dolar yükseldi, hain kanal FOX TV'ye gün doğdu. Günlerdir devlete saldıracak haber bulamayıp CHP'yi eleştirir duruma gelmişlerdi."FOX'UN bu ilk saldırısı değil. Birçok defa AK Parti hükümetine ve Türkiye'nin milli çıkarlarına karşıt yayınlar yapan FOX, şimdi de ekonomik 15 Temmuz'un sözcülüğünü üstlenerek ABD'nin yasa dışı yaptırımlarına açık açık destek veriyor. FOX TV, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından da hain terör örgütü FETÖ ile işbirliğine ısrarla devam etti. Devletimizi ve milletimizi parçalamaya, yıkmaya çalışan hain örgüt FETÖ'ye desteğini sürdüren FOX TV, haber müdürü olarak maaş verdiği FETÖ'nün tutuklu medya imamı Ercan Gün'ü künyesinden de inatla çıkarmıyor. Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada tutuklanan ve iki ayrı telefonunda ByLock olduğu tespit edilen Gün'ün ismi FOX TV'de "Haber Planlama Müdürü" olarak yer alıyor