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'de açıldı

’ın talimatı doğrultusunda yapılan ve , 7 gün 24 saat halka hizmet verecek

HAYRETTİN YENEL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2018
Niğde'de Millet Kıraathanesi açıldı
Cumhurbaşkanı 'ın seçim vaatleri arasında bulunan Millet Kıraathaneleri'nden biri 'de açıldı.
Aşağıkayabaşı Mahallesi Kızıl Elma Parkı'nda yapılan ve 'nin açılış törenine Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Vali Şimşek, "İnsanlarımız burada hem kitap okuyabilecek hem çay ve kahvelerini içebilecek hem de sohbet edebilecek. Bu bizim kültürümüzde zaten var. Kıraathane sözü aslında okuma anlamına geliyor. İşte bu projeyle eski kültürümüzü tekrar canlandırıyoruz.
Buraları gençlerimizin uğrak yeri haline getiriyoruz" dedi.
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Niğde'de Millet Kıraathanesi açıldı
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