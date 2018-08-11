Niğde'de Millet Kıraathanesi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın seçim vaatleri arasında bulunan Millet Kıraathaneleri'nden biri Niğde
'de açıldı.
Aşağıkayabaşı Mahallesi Kızıl Elma Parkı'nda yapılan Millet Kıraathanesi
ve Gençlik Merkezi
'nin açılış törenine Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Vali Şimşek, "İnsanlarımız burada hem kitap okuyabilecek hem çay ve kahvelerini içebilecek hem de sohbet edebilecek. Bu bizim kültürümüzde zaten var. Kıraathane sözü aslında okuma anlamına geliyor. İşte bu projeyle eski kültürümüzü tekrar canlandırıyoruz.
Buraları gençlerimizin uğrak yeri haline getiriyoruz" dedi.