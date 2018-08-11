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: çılar telsizden duyurdu: 'ın intikamı alınmıştır!

haberi... Hakkari'de 3 Ağustos'ta hain patlama sonucu polisi 'ı şehit eden 2 teröristin etkisiz hale getirilmesi, polis telsizinden meslektaşlarına duyuruldu.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2018 11:48 Güncelleme Tarihi: 11.8.2018 12:06
Son dakika: Özel harekatçılar telsizden duyurdu: Recep Emre Yılmaz'ın intikamı alınmıştır!

Yüksekova ilçesinde 3 Ağustos'ta hain patlama sonucu polisi 'ı şehit eden, 8 polisin yaralanmasına neden olan 2 'lı terörist, jandarma özel harekat ile polis özel harekat ekiplerinin ortak operasyon düzenledi. Operasyonda 2 PKK'lı terörist,sığındıkları mağarada etkisiz hale getirildi.

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''İNTİKAM ALINMIŞTIR''

Operasyon, şehidin meslektaşlarına telsiz anonsu ile duyurularak 'şehidin kanı yerde kalmadı' dendi. Anonsta, "Sayın 3310'un anonsunu tekrar ediyorum. 3 Ağustos'ta hain patlama sonucu şehit olan şehit edilen meslektaşımız Recep Emre Yılmaz adına yapılan operasyonda iki bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Jandarma özel harekat ve polis özel harekat birimlerinin yapmış olduğu müşterek operasyon neticesinde yaralı olan meslektaşlarımızın ve şehit olan meslektaşlarıımızın kanı yerde kalmayıp intikamları alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Özel harekatçılar telsizden duyurdu: Recep Emre Yılmaz'ın intikamı alınmıştır!
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