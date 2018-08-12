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16 Türk hacı adayı hayatını kaybetti

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2018
Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke Koordinasyon ve Başkanı Remzi Bircan, hacı adaylarının gelmeye devam ettiği Mekke'deki Din Hizmetleri Ataşeliği'nde düzenlenen 2018 Hac Bilgilendirme Toplantısı'nda, bu yıl 80 bin Türk'ün hac görevini yapacağını söyledi. İlk kafilenin 18 Temmuz'da geldiğini, son kafileyi ise 16 Ağustos'ta Mekke'de beklediklerini dile getiren Bircan, "Şimdiye kadar 333 hastamızı ambulansla otellerinden alarak sağlık merkezlerine götürdük. 208 hastamız çeşitli sebeplerle hastanelerimizde yatıyor. Bu yıl 16 hacı adayımız da ne yazık ki hayatını kaybetti" dedi.
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16 Türk hacı adayı hayatını kaybetti
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