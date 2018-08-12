Hokey Federasyonu’ndan Türk ekonomisine destek

Türkiye Hokey Federasyonu
Başkanı Sadık Karakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın çağrısı üzerine federasyonun döviz hesabında bulunan 25 bin euroyu bozdurarak, Türk ekonomisine destek verdiklerini bildirdi. Başkan Karakan, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: "Uluslararası şampiyonalardan elde edilen katılım bedellerinden oluşan bankadaki 25 bin euroyu, Türk lirasına çevirdik. Ekonomik manipülasyonlarla Türk milletine diz çöktüreceklerini sananlar bir kez daha yanılacak. Kurtuluş Savaşı'nda her türlü imkânsızlığa rağmen yedi düvele karşı savaşan Türk milleti bu savaşı da kazanacaktır. Ülkemize yönelik hiçbir operasyon ve hiçbir tehdit yüce Türk milletinin iradesini yıldıramaz."