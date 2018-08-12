Tatlıses: Ne aç kalırız ne de açıkta kalırız

Sanatçı İbrahim Tatlıses
, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, son günlerde yükseliş gösteren dolar ile ilgili birlik ve beraberlik mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın Türk bayrağını yerden alıp göğsüne koyduğu görüntüleri de paylaşan sanatçı, mesajında şu satırmara yer verdi: "Sayın BAŞKANIMIZ Recep Tayyip Erdoğan
'a güvenim ve inancım tamdır... Ekonomimizi alaşağı etmek isteyen, içerden ve dışardan bize savaş açan düşmanlar, hainler yine galip gelemeyecekler!!! Bayrağımızı göğsüne koyan, hiçbir zaman üstüne basmayan, diğerleri boş boş bakarken önce bayrağını düşünen bir adam var... Bu ülke neler gördü... Doların inip çıkmasıyla bu vatana, bu millete bir şey olmaz!!! Şimdi avuçlarını ovuşturanlar, yine avuçlarını yalayacaklar... Ne aç kalırız, ne de açıkta kalırız burası Türkiye
Cumhuriyeti herkes bunu bilsin!!! Dolarmış, euroymuş korkunuz bu mu? Döviz
hep indi, hep çıktı... Birlik olursak her şeyin üstesinden geleceğiz, biz hiçbir zaman paranın esiri olan bir millet olmadık, bu da böyle biline...!!!"