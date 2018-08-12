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Tatlıses: Ne aç kalırız ne de açıkta kalırız

Giriş Tarihi: 12.8.2018
Tatlıses: Ne aç kalırız ne de açıkta kalırız
Sanatçı , sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, son günlerde yükseliş gösteren dolar ile ilgili birlik ve beraberlik mesajı verdi. 'ın Türk bayrağını yerden alıp göğsüne koyduğu görüntüleri de paylaşan sanatçı, mesajında şu satırmara yer verdi: "Sayın BAŞKANIMIZ 'a güvenim ve inancım tamdır... Ekonomimizi alaşağı etmek isteyen, içerden ve dışardan bize savaş açan düşmanlar, hainler yine galip gelemeyecekler!!! Bayrağımızı göğsüne koyan, hiçbir zaman üstüne basmayan, diğerleri boş boş bakarken önce bayrağını düşünen bir adam var... Bu ülke neler gördü... Doların inip çıkmasıyla bu vatana, bu millete bir şey olmaz!!! Şimdi avuçlarını ovuşturanlar, yine avuçlarını yalayacaklar... Ne aç kalırız, ne de açıkta kalırız burası Cumhuriyeti herkes bunu bilsin!!! Dolarmış, euroymuş korkunuz bu mu? hep indi, hep çıktı... Birlik olursak her şeyin üstesinden geleceğiz, biz hiçbir zaman paranın esiri olan bir millet olmadık, bu da böyle biline...!!!"
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Tatlıses: Ne aç kalırız ne de açıkta kalırız
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