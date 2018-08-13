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Başkan Erdoğan, Ayar'ı hastanede ziyaret etti

Başkan , evindeki tadilat çalışması sırasında yaralanan Müdür Yardımcısı 'ı, ve ziyaret etti

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018 20:53 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 20:58
Başkan Erdoğan, Ayar'ı hastanede ziyaret etti

Başkan , evindeki tadilat çalışması sırasında yaralanan Müdür Yardımcısı 'a, hastanede "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Başkan Erdoğan, 11 Ağustos'ta Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde evinde tadilat çalışması sırasında duvarın çökmesi sonucu yaralanan Özel Kalem Müdür Yardımcısı Ayar'ı, tedavi gördüğü ve ziyaret etti.

Yaklaşık 20 dakika süren ziyarette Erdoğan, Ayar'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Başkan Erdoğan, Ayar'ı hastanede ziyaret etti
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