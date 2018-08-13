FETÖ’cüleri yurtdışına kaçırırken yakalandılar

Edirne
'den
yurtdışına kaçmaya çalışan FETÖ
şüphelisi 11 yetişkin ve 7 çocuk kaçak yollarla yurtdışına çıkmak üzereyken yakalandı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen
Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek göçmen kaçakçılarının telefon görüşmelerini dinlemeye aldı. KAÇAKÇILARA TAKİP
Polisin takibe aldığı kaçakçılar, İstanbul
'dan FETÖ şüphelisi 11 kişi ile 7 çocuğu yurtdışına kaçırmak üzere 5 araca bindirerek Edirne'ye doğru yola çıktı. Kaçakçılar, Kırklareli
'nin Babaeski ilçesinde yakıt almak için bir benzin istasyonunda durunca polis ekipleri harekete geçti. 11 FETÖ şüphelisi ile göçmen kaçakçıları Abdulkadir A., Betül A., Burak Ş., Caner E., Doğukan M., Eren D., Ertan D., Hayrettin P., Lokman E. ve Sercan Ö. gözaltına alındı. Kaçakçılar, 'Örgüte bilerek yardım etme' suçlamasıyla tutuklandı. Öte yandan Edirne'de Yunanistan
'a kaçma girişiminde bulunan 3 FETÖ'cü hudut askerlerince yakalandı. Yakalananların KHK
ile ihraç edilen doktor Muhsin K. (28), KHK ile kapatılan örgüt okulunda öğretmenlik yapan Tuba O. (27) ile yazılımcı Burak O. (33) oldukları belirlendi.