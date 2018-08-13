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Hakkâri’de 4 terörist öldürüldü

Giriş Tarihi: 13.8.2018
'nin ilçesi kırsalında () ile tespit edilen 4 'lı terörist etkisiz hale getirildi. 'da ise bir PKK'lı terörist jandarmaya teslim oldu. Teslim olan terörist ilk ifadesinde; örgütten uzun zamandan bu yana kaçmaya çalıştığını, teslim oldukları takdirde sağ bırakılmayacakları yönünde kendilerine devamlı telkinde bulunulduğunu ancak daha önce teslim olan arkadaşlarının herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadıklarını öğrendiği için teslim olmaya karar verdiğini söyledi. Örgüt mensubu, birçok arkadaşının da teslim olmak için fırsat kolladığını dile getirdi.
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Hakkâri’de 4 terörist öldürüldü
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