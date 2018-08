Oyununuzu gördük meydan okuyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , dün katıldığı AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi. ABD ile yaşanan krize değinen Erdoğan,Provokasyonla, darbeyle yapamadıklarını şimdi para ile gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Buna, açık ifadeyle ekonomik savaş derler. Bu millet, ayaklarına yeniden prangalar vurulmasına, boynuna zincirler takılmasına izin vermeyecektir. Özgürlüğün bedeli ancak can olabilir. Operasyonun amacı da tüm alanlarda Türkiye 'yi teslim almaktır. Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz. Teslim olmayacağız" dedi. İşte Erdoğan'ın verdiği çarpıcı mesajlardan öne çıkanlar:Darbeyle yapamadıklarını şimdi parayla yapmak istiyorlar. Buna ekonomik savaş derler. Üretim, ticarette bir daralma mı söz konusu? Ekonomik hiçbir sebebi yok. Bunun adı Türkiye'ye operasyon çekmektir. Bunun amacı da ülkemiz ekonomisinin savunma mekanizmasını etkisiz hale getirerek ülkemizi teslim almaktır, Türkiye'ye ve Türk milletine diz çöktürmektir. Buradan ilan ediyorum. Oyununuz gördük ve meydan okuyoruz. Teslim olmayacağız. Üretmeye, ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz.Kulakları vardır duymazlar, dilleri vardır Hakk'ı konuşamazlar. Dilleri mühürlüdür. Siz dolar ile üzerimize gelirseniz biz de başka yollarla işlerimizi yürütmenin çarelerini arayacağız. 81 milyonluk bir ülkeyle stratejik ortaklığını terör örgütleriyle ortaklığına feda edenlere hadi güle güle deriz. Ben senin stratejik ortağınım Afganistan'da, Somali'de, Bosna'da beraber oldum. Şu an Kabil'de havalimanını biz koruyoruz. Böyle stratejik bir ortağına PYD/YPG gibi terör örgütlerini sahiplenerek nasıl kenara koyarsın. 5 bin TIR silahı kuzey Suriye'ye taşıyorsun. Terör örgütlerine teslim ediyorsun, bunları bize karşı kullandırıyorsun.Terör örgütleriyle ilişkisi olan bir papaz için Türkiye'yi feda ediyorsun. Gereği neyse bir hukuk devleti olarak biz onu yaparız. Talimatla Türkiye'ye boyun eğdiremezsiniz. Gördük ki hukuk dilinden anlamıyorlar. Başka bir dilden anlıyorlar. Biz o dilleri de konuşmasını biliriz. Hukuk diline varsanız biz varız, yoksanız biz hukuk diliyle konuşmaya devam ederiz. Cevabımızı yeni ittifaklara, ortaklıklara yönelerek veririz. Biz DTÖ üyesiyiz. DTÖ içinde böyle bir şey yok. Demir çelikte vergileri artırıyor. Dünya Ticaret Örgütü kuralları içinde böyle bir şey yok.Hiç kimsenin memleketimizin üzerinde ne siyasi, ne ekonomik ameliyata girişmesine izin vermeyeceğiz. Meselenin döviz kuru olduğunu, yargılanan papaz olduğunu, demir ve alüminyum vergisi olduğunu sanacak kadar basit düşünenler varsa, bir an önce silkinip kendilerine gelsin. Yerli ve milli düşünme mantığı bu zatta ( Kemal Kılıçdaroğlu ) yok. Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum.Siyasi ve sinsi bir oyunla karşı karşıyayız. Para dediğiniz bu gün yoktur, yarın bulursunuz. Onlar sakalımızı tıraş ediyorlar, bilmiyorlar ki yarın çok daha gür çıkacak. Yastık altı doları altını olanlar bunları TL'ye çevirsinler. Bunlara istiklal ve istikbal mücadelemizi bu şekilde verelim. Orta Vadeli Program ve 2019-2023 stratejik planıyla ilgili çalışmamız devam ediyor. Maruz kaldığımız saldırıyı göğüsleyecek tedbirleri alıyoruz. İhracatçılarımız alternatif pazarlar için gece gündüz çalışıyor. Turizmde bereketli bir yıl geçiriyoruz. Yıl sonunda 40 milyon turiste ulaşacağız. Bütçe disiplinine önem veriyoruz.: Bizi dolarla sınayanlara yarın alternatif finans araçlarıyla cevap vereceğiz. IMF ile anlaşın diyenler aslında ülkenin siyasi bağımsızlığından vazgeçin demek istediklerini gayet iyi biliriz. 2013'te IMF'ye olan borcu sıfırladık. Merkez Bankası'nın döviz rezervi 102.5 milyar dolar. Faiz de faiz. Bu tuzağa da gelmeyiz. Çünkü faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan sömürü aracıdır. Hiç kimse heveslenmesin. Bu millet, ayaklarına yeniden prangalar vurulmasına, boynuna zincirler takılmasına izin vermeyecektir. Özgürlüğün bedeli can olabilir."Terör örgütleriyle sınırlarımız içinde ve dışında kesintisiz mücadele yürütüyor, her hafta ortalama 50 teröristi etkisiz hale getiriyoruz. Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile güvenli hale getirdiğimiz bölgelere yenilerini eklemenin hazırlıklarında son aşamaya geldik. İnşallah yakında yeni yerleri de özgürleştirmiş ve güvenli hale getirmiş olacağız. Şu ana kadar güvenli hale getirdiğimiz yerlere ülkemizden dönenlerin sayısı çeyrek milyonu buldu. Yeni operasyonların hazırlıklarını da yapıyoruz.Önümüzde 2023 hedeflerimiz var. Dün bize savunma sanayisi ürünleri vermeyerek dize getireceklerini sandılar. İktidara geldiğimizde yüzde 25 yerli üretiyorduk şimdi yüzde 60. Bir İHA alacağız, kongreden izin çıkmadı. Kötü komşu ev sahibi yaparmış. Şimdi İHA da, SİHA da üretiyoruz. İnşallah şimdi tanklarımızı da üreteceğiz."Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Rize'den ayrılmadan önce bir otelin açılışını yaptı. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da katıldı. Erdoğan açılışın ardından helikopterle Trabzon'a hareket etti.