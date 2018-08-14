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’den TL hamlesi

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018
Genel Başkanı 'nin geçtiğimiz hafta sonu, kuruna ilişkin parti teşkilatlarına verdiği "dövizleri bozdurun" talimatı haftanın ilk işlem gününde uygulandı. MHP Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı dün yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü itibarıyla döviz hesaplarının Türk Lirası'na dönüştürülmesi sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bu işlemin amacına hizmet edebilmesi için bankaların nakit planlamaları başta olmak üzere, vade durumları ve diğer teknik konular da dikkate alınarak süreç en kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. Bu davranışın benzer kurum ve kuruluşlara da örnek olması dileğimle saygılarımı sunarım" dedi.
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MHP’den TL hamlesi
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