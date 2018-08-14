Milli İrade Platformu'ndan kritik açıklama

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşan Milli İrade Platformu'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin 16 yıldır siyasi istikrarın sağladığı imkanlarla başta sağlık hizmetleri, sosyal politikalar, ulaşım ve altyapı yatırımları olmak üzere pek çok alanda önemli bir büyüme gösterdiği aktarıldı.

Açıklamada, Gezi olayları, 17-25 Aralık yargı darbesi ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ülkeyi teslim almaya yönelik olduğu vurgulanarak, "Cumhurbaşkanımızın şahsında tecessüm eden 'Milli İrade'nin birlik ve beraberlik ruhuyla akamete uğratılmıştır. Tüm bu badirelerin ekonomiye etkisi 'sağlam irade' karşısında sınırlı kalmıştır. Ülkemizin özgüvenli duruşu, vatandaşlarımıza ve tüm dünya mazlumlarına umut ve güven telkin etmiştir. Emperyalist emelleriyle, dünyadaki savaşların ve çatışmaların baş sorumlusu olan Amerika, ülkemize duyulan güveni sarsmak için türlü desiselere baş vurmaktan geri kalmamaktadır." denildi.

"MİLLETİMİZ OYUNLARI BOZMA İRADESİNE SAHİPTİR"

Türkiye'nin dış güçlerin tehdit ve yaptırımları ile karşı karşıya kaldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sözde müttefikimiz olan Amerika'nın, Suriye ve Irak'ta Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden adımları, 15 Temmuz darbe girişiminin hain faillerine sahip çıkması, Halk Bankası'na yönelik sözde yargılamaları gibi pek çok konuda müttefiklik hukukuna aykırı iki yüzlü politikaları, artık herkesçe bilinmektedir. Tüm bunların üstüne Türk yargısına müdahale etmeye çalışarak ekonomik yaptırım kararları alması ve döviz kurları üzerinden manipülatif operasyonlara tevessül etmesi, hem Türkiye hem de dünya kamuoyunun dikkatlerinden kaçmamaktadır. Bugün döviz kurları üzerinden ülkemize ağır bir ekonomik saldırı başlatılmıştır. Türkiye'nin milli ve yerli politikalar uygulamasını istemeyen karanlık güç odakları, ellerindeki tüm imkanları seferber ederek, Türkiye ekonomisine saldırmakta ve hain emellerini Türkiye'ye dayatmaktadırlar. 'Bunun adı Türkiye'ye operasyon çekmektir. Operasyonun amacı da tüm alanlarda Türkiye'yi teslim almaktır. Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz. Teslim olmayacağız.' diyen Cumhurbaşkanımız gibi bizler de tüm bu operasyonların farkındayız. Milletimiz her zaman olduğu gibi devletimizin yanında durarak oyunları bozma iradesine sahiptir. Türkiye'nin gücü ve dayanıklılığı yerindedir. Saldırılar birlik ve beraberliğimiz karşısında etkisiz kalacaktır. Rehavete düşmeden ve karamsarlığa kapılmadan işimizin başında olmalı ve üretime devam etmeliyiz. Milli İrade Platformu olarak ülkemize açılan bu ekonomik savaşa karşı kararlılıkla, devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanında yer aldığımızı kamuoyuna saygıyla arz ederiz.