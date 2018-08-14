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‘Şehidimizin kanı yerde kalmadı’

Giriş Tarihi: 14.8.2018
‘Şehidimizin kanı yerde kalmadı’
'de öldürülen Kırmızı Listedeki elebaşı teröristlerden Atakan- Mahir kod adlı 'ın 24 yıl önce şehit ettiği 6 öğretmenden Rüstem Şen'in ailesi konuştu. ve Babası Mustafa Şen, çocuklarıyla her zaman gurur duyacaklarını, teröristin öldürülmesi nedeniyle biraz da olsa içlerinin rahatladığını ifade etti. Olay, 1994 yılında Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Darıkent'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 öğretmen, terör örgütü tarafından lojmanlarından çıkarılıp kurşuna dizilerek şehit edilmişti. O saldırıyı düzenlediği tespit edilen terörist Atakan-Mahir kod adlı İbrahim Çoban ise önceki gün 9 teröristle birlikte Tunceli'nin Pülümür kırsalında etkisiz hale getirildi. Haber en çok da 21 yıl önce öğretmen oğulları şehit olan Şen ailesinin yüreğine su serpti. Baba Mustafa Şen, "Allah'ta onun belasını verdi. Biraz içimiz rahatladı, o da cezasını çekti" diyerek duygularını anlatırken anne Zeynep Şen ise "Ana yüreği hiç soğumaz. Unutulacak bir şey değil" dedi.
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‘Şehidimizin kanı yerde kalmadı’
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