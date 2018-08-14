Şehit çocuğuna sürpriz doğum günü kutlaması

Batman
'da 2006 yılında PKK
'lı teröristlerin saldırısı sonucu gazi, 2016 yılında da Şırnak
'ta çukur kazan, patlayıcı tuzaklayan teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Cemil Turan'ın oğlu Emre İhsan Turan'a 11. yaş günü dolayısıyla sürpriz doğum günü
partisi yapıldı. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi ve şehidin meslektaşlarınca düzenlenen doğum günü kutlaması kapsamında, Türk bayrakları ile donatılan askeri araç ile evinden alınan 11 yaşındaki Emre İhsan Turan, annesi Ümran Turan
, ablası Cemre Turan ve kardeşi Nazenin Turan ile arkadaşları motosikletli polis eskortu eşliğinde şehir turu yaptı. Anne Ümran Turan, oğlu için düzenlenen doğum günü kutlamasından mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Eşim sürekli görevde olduğu için çocuğuna doğum günü yapma fırsatı olmuyordu. Bu oğlumuzun kutladığımız ilk doğum günü" dedi.