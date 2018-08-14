Son dakika: Polis aracına havai fişekle saldıran 2 DHKP-C’li yakalandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4 Ağustos günü 17.20 sıralarında Sultangazi ilçesi Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde görevli personelin içerisinde bulunduğu esnada ekip otosuna yapılan havai fişekli saldırı eylemi ile ilgili çalışma başlatıldı.

İstanbul'da devriye gezen polis aracına havai fişekle saldıran 2 terörist yakalandı

Ekipler, olayın meydana geldiği alan ve çevresinde yapılan araştırmalarda 4 adet dolu havai fişek rampası ve yüz gizlenmede kullanılan kırmızı bez parçaları ele geçirdi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan çalışmaların devamında 6 Ağustos günü DHKP-C terör örgütü ile iltisaklı bir sosyal medya hesabında yapılan paylaşımla bahse konu eylemi örgütün mahalli yapılanması olan Halk Cephesi grubunun üstlenmesi üzerine detaylı çalışmalarda eylemi gerçekleştiren O.V. ve S.T. isimli şüpheliler iki adrese yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

TUTUKLANDI

Şüpheli S.T., emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri çerçevesinde serbest bırakılırken diğer şüpheli O.V. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.