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Teröristler mermer ocağını basıp ateşe verdi

Adıyaman kırsalında bir grup ’lı terörist, mermer ocağı şantiyesini basıp ateşe verdi.

Giriş Tarihi: 15.8.2018 00:33 Güncelleme Tarihi: 15.8.2018 00:59
Teröristler mermer ocağını basıp ateşe verdi

Bölgesevk edilenlen askerleri taşıyan aracın,teröristlerin önceden döşediği el yapımı nın üzerinden geçmesiyle meydana gelen patlamada 1 asker yaralandı. Operasyon başlatılan bölgede ların devam ettiği öğrenildi.

Merkeze bağlı Kömür Beldesi'nde gece geç saatlerde bir grup 'lı terörist, kırsalda bulunan mermer ocağı şantiyesini bastı. İşçileri bir araya toplayıp örgüt propagandası yapan teröristler daha sonra şantiyedeki iş makinelerini ateşe verip, kaçtı.

İhbarla bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi. Güvenlik görevlilerini taşıyan bir askeri araç, teröristlerin önceden döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kontrolden çıktı. İlk belirlemelere göre hasar gören araçtaki 1 asker yaralandı. Yaralı asker, bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı. Zaman zaman çatışmaların yaşandığı bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon sürdürüyor.

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Teröristler mermer ocağını basıp ateşe verdi
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