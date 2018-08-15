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ABD açıklaması

ABD öncülüğündeki karşıtı koalisyon komutanlarından Felix Gedney, ve son dönemde yaşanan diplomatik sorunların askeri ilişkileri etkilemediğini bildirdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018 01:31 Güncelleme Tarihi: 15.8.2018 01:57
ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması

Gedney, ABD Savunma Bakanlığında () düzenlenen basın toplantısında, kendisine yöneltilen sorular üzerine ve ABD ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye ve devam eden diplomatik sorunlar askeri olarak Türkiye ile ilişkinizi etkiledi mi? İncirlik Üssü'nün kullanımı konusunda bir değişiklik gözlemliyor musunuz?" şeklindeki bir soru üzerine Gedney, "Hayır, Türkiyeli müttefiklerimizle ilişkimizde bir değişiklik görmüyoruz." yanıtını verdi.

Türkiye'nin koalisyon içerisinde önemli bir role sahip olduğuna işaret eden Gedney, "Onlar (Türkiye) askeri koalisyona, askeri birlikle destek veren bir ülke ve kıymetli bir müttefiki ve aynı zamanda önemli bir bölgesel müttefik. Stratejik seviyede yaşananlar var, fakat profesyonel ilişkimizde operasyonel ve taktiksel anlamda bir değişiklik görmüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması
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