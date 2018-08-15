Bu sıkıntıyı aşacak gücümüz var

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından AK Parti
17'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla ATO Congresium'da "Kuruluşundan bugüne AK Parti Sempozyumu" düzenlendi. Sempozyumda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal
, AK Parti'nin en önemli özelliğinin karşılaştığı zorlukları aşma kabiliyeti olduğunu vurguladı.
Saldırılar karşısında milletin nasıl kenetlendiğini, nasıl birlik ve beraberlik sergilediğini gördüklerini belirten Ünal, " Eğer bir güç varsa bu aziz milletin yüksek mukavemetidir, inanç ve düşünce birlikteliğidir. Bunun da merkezinde, mihenginde Recep Tayyip Erdoğan
'ın liderliği yatmaktadır" diye konuştu.
CHP'ye yönelik eleştiriler de yapan Ünal, "CHP dedi ki; 'Ben de bir seçim sistemi kuracağım ve kendi müşahitlerimle sandıkları yakından izleyeceğim ve o ıslak imzalı tutanakları sisteme girerek, yıllardan beri AK Parti'nin, daha öncesinde Refah Partisi'nin yaptığı sistemi işleteceğim.' Bu sistemi maalesef işletemedi. Çünkü bir siyasi hareketi ayakta tutan, en aşağıdaki adamın duygusudur. Onun duygusuyla, en tepedeki liderin duygusu birleştiğinde işte o zaman bunun adı bir siyasi hareketten ziyade, bir millet hareketi olmayı hak eden bir durumdur. AK Parti'yi bir millet hareketi olarak görmemiz gerekir" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yaptığı konuşmada Türkiye'nin insani yardımda birinci sırada olduğunu belirterek, "Dünyada her yere ulaştık. Eğitim, sağlık gibi kalkınma projeleriyle Türkiye dünyanın her yerinde var olmaya başladı" dedi. TEHDİTLERİN NEDENİ BUDUR
Sempozyumda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
ise, Türkiye'nin dış politikasında ve ekonomisinde bağımsızlık mücadelesi verdiğine dikkati çekerek, "Yeni gelinen noktada AK Parti'nin önündeki mesele, ekonomik alanda adaleti merkeze alan bir siyaset izlemesidir. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen siyaset budur. Bunun sadece ulusal değil, bölgesel ve uluslararası bir boyutu vardır ve Türkiye'nin de karşı karşıya kaldığı tehditlerin nedeni de budur. Türkiye'nin bu saldırıları bertaraf edecek bir vizyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde de temsil edildiği için bu anlamda devlet millet birlikteliğiyle Türkiye yoluna devam ediyor" dedi.