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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ek vergi açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ürünlerine getirilen ek vergiler sonrası Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 15.8.2018 06:45 Güncelleme Tarihi: 15.8.2018 06:57
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ek vergi açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, menşeili ürünlere getirilen ek vergiler sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı.

ABD'ye karşı mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde vergi oranlarının artırıldığını söyleyen Oktay'ın paylaşımları şöyle;

"ABD yönetiminin ekonomimize bilinçli saldırılarına karşı, mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, bazı ürünlerin ithalatında vergi oranları artırılmıştır. Zor günlerde liderinin etrafında kenetlenen Milletimiz, kural tanımaz tavırlara karşı uluslararası kamuoyu ile de kenetlenmiş, haksızlıklara karşı Dünya'yı cesaretlendirmiştir. Durmak yok, yola devam."

İşte Oktay'ın o tweet'leri;

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ek vergi açıklaması
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