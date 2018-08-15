Kuveyt ve El Bab’dan Türkiye’ye destek geldi

Suriye
'nin
kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekâtı'yla terör örgütlerinden arındırılan El Bab
ilçesinde Suriyeliler, Türk ekonomisine destek vermek amacıyla Türk bayraklarıyla döviz
bürosu önünde gösteri düzenledi. Suriyeliler "Türkiye
ve Suriye birdir" sloganları atarak ellerindeki dövizleri Türk Lirası
'na çevidi. Kuveyt'te de birçok kişi parasını Türk Lirası'na, çevirerek Türkiye'nin yanında yer aldıklarını söyledi. Ümmet Türk- Arap İşbirliği Derneği de Türkiye'ye destek için kampanya başlattı. Kampanya kapsamında 10 milyon kişinin her birinin bin Türk Lirası alması, dolar kullanmaması Türk ürünleri alıp ABD ürünlerini boykot etmesi isteniyor.