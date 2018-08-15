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Kuveyt ve ’dan ’ye destek geldi

Giriş Tarihi: 15.8.2018
Kuveyt ve El Bab’dan Türkiye’ye destek geldi
'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekâtı'yla terör örgütlerinden arındırılan ilçesinde Suriyeliler, Türk ekonomisine destek vermek amacıyla Türk bayraklarıyla bürosu önünde gösteri düzenledi. Suriyeliler " ve Suriye birdir" sloganları atarak ellerindeki dövizleri 'na çevidi. Kuveyt'te de birçok kişi parasını Türk Lirası'na, çevirerek Türkiye'nin yanında yer aldıklarını söyledi. Ümmet Türk- Arap İşbirliği Derneği de Türkiye'ye destek için kampanya başlattı. Kampanya kapsamında 10 milyon kişinin her birinin bin Türk Lirası alması, dolar kullanmaması Türk ürünleri alıp ABD ürünlerini boykot etmesi isteniyor.
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Kuveyt ve El Bab’dan Türkiye’ye destek geldi
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