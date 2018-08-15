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Şifreli mesajları, o sitelerden alıyorlar

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018
Şifreli mesajları, o sitelerden alıyorlar
polisi terör örgütü 'ya yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Şok baskında 4'ü 18 yaşından küçük 12 kişi gözaltına alındı. Terör örgütünün 15 Ağustos 1984'te ilk kez saldırılarına başladığı tarihin yıldönümü öncesi yapılan operasyonda zanlıların, söz konusu sokak eylemleri için talimatı örgüte yakın internet sitelerindeki haberlerin arasına gizlenen şifreli mesajlar aracılığıyla aldıkları ortaya çıktı. Arama yapılan adreslerden çok sayıda örgütsel doküman ve dijital verilerin de incelemeye alındığı öğrenildi. Diğer taraftan Van'da 15, Konya'da 5, İzmir'de 9 terörist eylem hazırlığında yakalandı.
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Şifreli mesajları, o sitelerden alıyorlar
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