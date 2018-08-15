Süleyman Soylu: Yurt içinde 790 terörist var

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hakkari'ye gelen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, yurtiçindeki aktif terörist sayısını açıkladı. Soylu, "Şu anda yurt içinde 790 civarında terörist var. Bu, son yılların en düşük rakamıdır. Kimin nerede, hangi grubun içinde olduğunu biliyoruz" dedi.
Soylu, bu rakamın son yılların en düşük rakamı olduğunu söyledi.
Soylu, "Kimin nerede, hangi grubun içinde olduğunu biliyoruz. Bir taraftan İHA, bir taraftan SİHA, bir taraftan Hava Kuvvetlerimiz, bir taraftan bütün güvenlik kuvvetlerimiz, istihbaratımızla topyekün aldığımız önlemlerle büyük mücadeleyi sürdürüyoruz ve kararlılıkla da bunu sürdüreceğiz" diye konuştu.