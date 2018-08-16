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, YÖK Başkanı ile 'bedelli'yi görüştü

Geçtiğimiz günlerde yasalaşan bedelli askerlik için başvurular başladı. Bedelli askerlikten faydalanmak isteyen ve eğitim hayatı devam eden öğrenciler için alınacak tedbirle konusunda ile YÖK Başkanı Saraç görüşerek fikir alışverişinde bulundu. Bedelli askerlikten faydalanacakların 21 günlük zorunlu eğitim alacak olmaları nedeniyle eğitim hayatında da aksaklık olmaması için planlama yapılacak.

Giriş Tarihi: 16.8.2018 09:44 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 09:49
Bakan Akar, YÖK Başkanı ile 'bedelli'yi görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, YÖK Başkanı Prof. Dr. ile bedelli askerlikten yararlanacak gençlerin eğitim faaliyetlerinde aksaklık oluşmaması için alınması gereken tedbirleri görüştü.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, , YÖK Başkanı Saraç'ı kabul etti.

Ziyarette genel konuların dışında, bedelli askerlikten yararlanacak gençlerin eğitim faaliyetlerinde aksaklık oluşmadan bu haktan yararlanmaları için alınması gereken tedbirler de görüşüldü.

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Bakan Akar, YÖK Başkanı ile 'bedelli'yi görüştü
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