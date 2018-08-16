Bakan Akar, YÖK Başkanı ile 'bedelli'yi görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile bedelli askerlikten yararlanacak gençlerin eğitim faaliyetlerinde aksaklık oluşmaması için alınması gereken tedbirleri görüştü.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, YÖK Başkanı Saraç'ı kabul etti.

Ziyarette genel konuların dışında, bedelli askerlikten yararlanacak gençlerin eğitim faaliyetlerinde aksaklık oluşmadan bu haktan yararlanmaları için alınması gereken tedbirler de görüşüldü.