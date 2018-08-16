‘Dövize karşı milletçe kenetlenelim’

Diyanet
İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
, hac vazifesi için bulunduğu Mekke'den yaptığı açıklamada ekonomik gelişmelerle ilgili şunları söyledi: "Bugün insanlık ırkçı emperyalizmin tasallutuyla küresel bir kuşatmaya maruz bırakılmıştır. Açıkça görüyoruz dünyanın kaynaklarını haksızca, insafsızca sömürenler, zayıf gördüğü her coğrafyayı işgal edenler, şimdi ekonomiyi bir silah gibi kullanarak milletimizin üzerine geliyorlar. İstiklal ve istikbalimiz adına büyük mücadele verdiğimiz bu günler maddi ve manevi açıdan kenetlenme ve fedakarlık zamanıdır. Milli paramızı kullanmalıyız, lüks ve israftan kaçınmalıyız."