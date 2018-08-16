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Firari imamı saklandığı evde yakalandı

'de görülen soruşturmasının sanıklarından, firari imamı , Yenimahalle'de saklandığı evde yakalandı.

Giriş Tarihi: 16.8.2018 21:56 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 21:58
Firari FETÖ imamı saklandığı evde yakalandı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, 'de görülen soruşturmasının sanıkları arasında bulunan ve terör örgütüne üye olmak suçundan aranan imamı 'ın Yenimahalle'de bir evde saklandığı tespit edildi.

Kılınç, polisin akşam saatlerinde eve düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Sahte kimlikle yakalanan Kılınç'ın örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlendi.

Kılınç'ın Ankara'daki işlemlerinin ardından İzmir'e gönderileceği öğrenildi.

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Firari FETÖ imamı saklandığı evde yakalandı
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