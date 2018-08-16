İYİ Parti Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu. İYİ Parti yeni Başkanlık Divanı'nda Aytun Çıray'ın yürüttüğü Genel Sekreterlik görevini Cihan Paçacı üstlendi. Aytun Çıray ise Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

İYİ PARTİ BAŞKANLIK DİVANI:

İYİ Parti Başkanlık Divanı şöyle oluşturuldu:

?"Genel Sekreter: Cihan Paçacı

Genel Muhasip: Hayrettin Nuhoğlu

Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Koray Aydın

Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Hasan Seymen

Siyasi İşlemlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Salim Ensarioğlu

Uluslararası İlişkiler ve Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ahmet Kamil Erozan

Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Şenol Bal

Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Müsavat Dervişoğlu

Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Durmuş Yılmaz

Strateji, İletişim, Propaganda ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ümit Özdağ

Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aytun Çıray

Sosyal Politikalar ve Kadın Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: A. Sibel Yanıkömeroğlu

Sanayi, Teknoloji, Çevre Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Saltuk Buğra Kavuncu

Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: A. Ersagun Yücel

Eğitim, Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Berna Sukas."