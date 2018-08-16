Katar’dan 15 milyar dolarlık yatırım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile iki gün önce bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Katar
Emiri Şeyh Temim
bin Hamed Al Sani, dün Türkiye
'ye sürpriz bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.
Erdoğan, Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Al Sani daha sonra çalışma yemeğine geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Katar Maliye Bakanı Ali Sherif El Emadi'nin de katıldığı yemekte ikili ekonomik ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular ele alındı. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri görüşen iki lider, ABD'nin Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırısıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu. 15 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
Şeyh Temim, Katar olarak Türkiye'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacaklarını bildirdi. Temim yatırım paketini hızlıca hayata geçireceklerini ifade etti. İki lider, ilişkileri her alanda daha da geliştirme kararlılığını teyit etti. "KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ"
Görüşme sonrasında sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan Şeyh Temim, "Ümmetin sorunları ve Katar'ın yanında duran Türkiye'nin ve oradaki kardeşlerimizin yanındayız. Bugün Ekselansları Başkan Erdoğan ile Ankara'da yapmış olduğum önemli görüşmeler çerçevesinde, üretken, güçlü ve sağlam ekonomiye sahip bu ülkede 15 milyar dolar tutarında bir mevduat ve yatırım projeleri paketini duyurduk." ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak da Twitter'da yaptığı paylaşımda "Bir kez daha Türkiye-Katar dostluğunu dünya gördü. Ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliğini çok daha ileriye taşıyacağız. Bu süreçten rasyonel politikalarımız ve güçlü stratejilerimizin yanında, dostlarımızla ve işbirliklerimizle güçlenerek çıkacağız" dedi. ERDOĞAN'DAN KATAR EMİRİ'NE TEŞEKKÜR
Katar Emiri Şeyh Temim'in Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım yapılacağı konusunda harekete geçileceğini belirtmesi üzerine, Başkan Erdoğan dün akşam saatlerinde Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, " Şeyh Tamim Bin Hamad'a ve Katar halkına Türkiye'nin yanında durdukları için milletim adına teşekkür ediyorum. Dost ve kardeş ülke Katar ile ilişkilerimiz birçok alanda güçlenerek devam edecek" mesajını verdi.