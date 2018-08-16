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’nın sözde sorumlusu öldürüldü

Kırmızı listede aranan terör örgütünün sözde sorumlusu , şehit Bedirhan bebeğin isminin verildiği operasyonla öldürüldü. Özden yurt dışında etkisiz hale getirilen kırmızı listedeki ilk terörist oldu

Giriş Tarihi: 16.8.2018
PKK’nın sözde Sincar sorumlusu öldürüldü
Türkiye'nin 'ın kuzeyindeki bölgesine dün düzenlediği operasyonda, 'nın sözde elebaşılarından yürütme konseyi üyesi "" kod adlı etkisiz hale getirildi. 'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, istihharat ve TSK'nın müşterek operasyonuyla İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride bulunan PKK/KCK bölücü terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi ve Irak kuzeyi Sincar sorumlusu "Mam Zeki Şengali" kod adlı 66 yaşındaki İsmail Özden'in etkisiz hale getirildiği bildirildi. Böylece sınır ötesinde yürütülen başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklenirken, PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi İsmail Özden yurt dışında etkisiz hale getirilen kırmızı listedeki ilk terörist oldu. Operasyona, 'nin ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile şehit edilen 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın adı verildi.

ALMANYA'DA TUTUKLANMIŞTI
Terörist Özden, 1992-1996 yılları arasında Avrupa'da faaliyet yürüttü. 1996'da "PKK üyesi olmak" ve "Türklere ait iş yerlerine saldırıda bulunmak" suçlarından 'da tutuklanan Özden, 1998'de tahliye edildi. KCK yürütme konseyi üyesi olan Özden, 2018'de sözde KCK Sincar eyalet sorumluluğuna getirildi. Öte yandan Tunceli'de 2 gün önce etkisiz hale getirilen 5 teröristin arasında sözde "Dersim Saha ÖSB/YPS" sorumlusu "Rezzan Mardin" kod adlı Ömer Duran ile sözde "Batı Cephe YJA STAR" sorumlusu "Jindar" kod adlı 'ın da bulunduğu öğrenildi. İki ismin turuncu listede aranan PKK'lılar olduğu kaydedildi. Ayrıca önceki gün 'ın Kağızman ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede dün de 1 PKK'lının daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

PKK'YA SIZDI, KIZINI ÖRGÜTÜN ELİNDEN ALDI
Gençleri kandırarak dağa çıkaran terör örgütü PKK'nın oyununu, Hakkârili bir baba bozdu. Fedakâr baba PKK'nın ailesinden koparıp dağa kaçırdığı kızını film gibi operasyonla kurtardı. Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan B.R. henüz 14 yaşında öğrenciyken, E.L. isimli terör destekçisi vasıtasıyla eli kanlı terör örgütüyle tanıştı. Genç kız 2016'da terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG saflarına katıldı. Kızının terör örgütü tarafından kandırıldığını anlayan baba M.R., henüz okul çağındaki kızını kurtarabilmek için çareyi terör örgütüne katılmakta buldu. 2 yıl boyunca örgütte değişik görevler üstlendi, kızına ulaşabilmek için örgüt ne istediyse yaptı. En sonunda kızına ulaşan baba kızını da ikna ederek örgütten ayrıldı. Babakız ve Hakkâri İl Emniyet Müdürlükleri'nin koordineli çalışmasıyla geçen ay Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Erkam ÇOBAN / Ercan TOP - Meral YILDIZ / ANKARA
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