PKK’nın sözde Sincar sorumlusu öldürüldü

Türkiye'nin Irak
'ın kuzeyindeki Sincar
bölgesine dün düzenlediği operasyonda, PKK
'nın sözde elebaşılarından KCK
yürütme konseyi üyesi "Mam Zeki Şengali
" kod adlı İsmail Özden
etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı
'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, istihharat ve TSK'nın müşterek operasyonuyla İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride bulunan PKK/KCK bölücü terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi ve Irak kuzeyi Sincar sorumlusu "Mam Zeki Şengali" kod adlı 66 yaşındaki İsmail Özden'in etkisiz hale getirildiği bildirildi. Böylece sınır ötesinde yürütülen başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklenirken, PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi İsmail Özden yurt dışında etkisiz hale getirilen kırmızı listedeki ilk terörist oldu. Operasyona, Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile şehit edilen 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın adı verildi. ALMANYA'DA TUTUKLANMIŞTI
Terörist Özden, 1992-1996 yılları arasında Avrupa'da faaliyet yürüttü. 1996'da "PKK üyesi olmak" ve "Türklere ait iş yerlerine saldırıda bulunmak" suçlarından Almanya
'da tutuklanan Özden, 1998'de tahliye edildi. KCK yürütme konseyi üyesi olan Özden, 2018'de sözde KCK Sincar eyalet sorumluluğuna getirildi. Öte yandan Tunceli'de 2 gün önce etkisiz hale getirilen 5 teröristin arasında sözde "Dersim Saha ÖSB/YPS" sorumlusu "Rezzan Mardin" kod adlı Ömer Duran ile sözde "Batı Cephe YJA STAR" sorumlusu "Jindar" kod adlı Pınar Yıldırım
'ın da bulunduğu öğrenildi. İki ismin turuncu listede aranan PKK'lılar olduğu kaydedildi. Ayrıca önceki gün Kars
'ın Kağızman ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede dün de 1 PKK'lının daha etkisiz hale getirildiği bildirildi. PKK'YA SIZDI, KIZINI ÖRGÜTÜN ELİNDEN ALDI
Gençleri
kandırarak
dağa çıkaran
terör örgütü
PKK'nın oyununu,
Hakkârili bir baba bozdu.
Fedakâr baba PKK'nın ailesinden
koparıp dağa kaçırdığı
kızını film gibi operasyonla kurtardı.
Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde
yaşayan B.R. henüz 14 yaşında öğrenciyken,
E.L. isimli terör destekçisi vasıtasıyla
eli kanlı terör örgütüyle tanıştı. Genç kız 2016'da
terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG saflarına
katıldı.
Kızının terör örgütü tarafından kandırıldığını anlayan
baba M.R., henüz okul çağındaki kızını kurtarabilmek
için çareyi terör örgütüne katılmakta buldu. 2 yıl boyunca örgütte
değişik görevler üstlendi, kızına ulaşabilmek için örgüt ne istediyse
yaptı. En sonunda kızına
ulaşan baba kızını da ikna
ederek örgütten ayrıldı. Babakız Şırnak
ve Hakkâri İl Emniyet
Müdürlükleri'nin koordineli çalışmasıyla
geçen ay Şırnak Habur Sınır
Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Erkam ÇOBAN / Ercan TOP - Meral YILDIZ /
ANKARA