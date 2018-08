Son dakika: Rusya'dan vize kolaylığı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün 74 ülkeyle vizeleri kaldırdık, kaldırmaya devam ediyoruz. Rusya ile Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldik ve iş adamlarımıza özellikle tır ve kamyon şoförlerimize, resmi pasaport sahiplerine, servis pasaport sahiplerine vizelerin kaldırılması konusunda prensipte anlaştık. Bayramdan sonra ortak çalışma grubumuz bir araya gelecek, bunu yürürlüğe koyacağız" dedi.



10. Büyükelçiler Konferansı Başkent Ankara'da devam ediyor. 17 Ağustos tarihine kadar sürecek konferansın üçüncü gününde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından akşam yemeği verildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla gerçekleşen programda katılımcılara hitap eden Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile tüm kurumların olduğu gibi Dışişleri Bakanlığının da daha güçlü ve dinamik olacağını, bugüne kadar yapılan hizmetleri daha güçlü bir şekilde aşkla şevkle yapmaya devam edeceklerini kaydetti.



Girişimci dış politikanın, iş dünyasının iş adamlarının iş kadınlarının ve milletin girişimci ruhunun yansıması olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Bugün dünyada insani yardımlarda açık ara birinci sıradayız. 2017 rakamlarını biliyorsunuz 800 milyar dolarlık insani yardım yaptık ve bunun da bereketini görüyoruz. Şu günlerde bize en çok destek çıkan ülkelerin bugüne kadar zor günlerinde yanında yanlarında olduğumuz devlet millet ve haklar olduğunu da görüyoruz. Girişimci ve insani dış politikamızı dünyanın her yerinde etkin bir şekilde yürütmek için çalışıyoruz ve her kıtada büyükelçilik sayımızı, misyon sayımızı arttırıyoruz. Buralarda vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza daha iyi hizmet yapabilmek için sadece sayı değil niteliğe de önem veriyoruz. Tabii birden büyüdük ve dünyada 5 sıraya yükseldik, diplomatik ağ bakımından misyon sayımız bakımından. Bir de bu hain darbe girişiminden sonra bakanlığımıza sızan sinsice sızan hainleri de bakanlığımızdan attık. Tabii ki bakanlarımız daha da güçlendi ama sayı olarak biraz azaldı, bu açığı kapatarak misyonlarımızı da güçlendirmeye devam ediyoruz. Örneğin son aldığımız kararla büyükelçilerimizin yanına ikinci olarak gönderdiğimiz kişilerin daha tecrübeli olmasına dikkat ediyoruz. Bazı ülkelerde baktık ki büyükelçiden sonraki arkadaşımız daha yeni memur, üçüncü Katip ya da ikinci Katip bu seviyede. Fakat büyükelçimiz izine gidebilir hastalanabilir daha kıdemli arkadaşlarımızı göndermemiz gerekiyor. Bunu uygulamaya koyduk, buna dikkat ediyoruz. Girişimci dış politikamızın tabi ki en önemli unsuru ülkemizin çıkarlarını uluslararası örgütler nezdinde ve tüm dünyada kollamak korumak gözetmektir" şeklinde konuştu.







"MÜŞAVİRLİKLERİMİZİN ATANMASI KONUSUNDA ÇALIŞIYORUZ"



Dışişleri Bakanlığı olarak yurt dışındaki iş forumların düzenlenmesi ve Karma Ekonomik Komisyonu toplantılarının daha düzenli gerçekleşmesi için çaba gösterdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Diğer taraftan ticaretimizin artması, ihracatımızın artması için en az Ticaret Bakanlığımız kadar en az çaba sarf ediyoruz. Elbette yurt dışındaki misyonlarımızda müşavirliklerimizin atanması konusunda şimdi bakan arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz ve bu süreci de hızlandıracağız. Cumhurbaşkanımız da önem veriyor. Dünyada diplomatik misyon sayısı bakımından beşinciyiz ama bizi en güçlü kılan şeylerden bir tanesi de o ülkelerde ticaretin dışında, firmalarımızın yatırım yapmasıdır hangi sektörde olursa olsun. O yüzden bu yatırımların artması için de Ticaret Bakanlığımızda beraber birlikte arkadaşlarımızla beraber çalışmaya devam edeceğiz. Elbette her ülke vizesiz seyahat etmek istersiniz, bunu biliyoruz. Biz de bugün 74 ülkeyle vizeleri kaldırdık, kaldırmaya devam ediyoruz. Rusya ile Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldik ve iki konuyu konuştuk. Bir bizim vatandaşlarımıza uygulanan vizelerin kaldırılması, iki Suriye ve İdlib konusu. İş adamlarımıza özellikle tır ve kamyon şoförlerimize, resmi pasaport sahiplerine, servis pasaport sahiplerine vizelerin kaldırılması konusunda prensipte anlaştık. Bir yerden başlamamız lazım. Bayramdan sonra ortak çalışma grubumuz bir araya gelecek, bunu yürürlüğe koyacağız. Temennimiz tabii ki vizelerin tamamen kalkması. Daha farklı ülkelerle de bu çalışmaları sürdüreceğiz. Avrupa Birliği ile vize serbestisini hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En son 72 kriterden 7 kriter kalmıştı şimdi 6'ya düştü, önümüzdeki günlerde AB Komisyon Başkanı ile beraber bir araya geleceğiz ve vize serbestisi için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Serbest ticaret anlaşmalarının müzakere edilmesi ve bunların bir an önce imzalanması, sadece ülkelerle değil bölgesel ekonomik örgütler ile de eş zamanlı bu müzakerelerin sürdürülmesi dış politikamızın önceliklerinden birisidir. Latin Amerika'da olsun Afrika'da olsun Asya bölgesinde olsun çok sayıda bölgesel örgütle bu müzakereleri yürütüyoruz. Birçok ülke ile de Serbest Ticaret Anlaşması veya Tercihli Ticaret Anlaşması müzakerelerini de sürdürüyoruz. Önümüzdeki süreçte Türkiye'ye yönelik yatırımların artması için de çaba sarf ediyoruz. Ülkemizin tanıtımı için ve ülkemize yönelik karalama kampanyalarının önüne geçmek için çok çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.







ABD'NİN YAPTIRIMLARI



"ABD ile yaşadığımız sorun gerçekten bugün sadece bizim değil tüm Avrupa'nın ve dünyanın rahatsız olduğu sebeplerden. Dayatmacı bir ülkeden bahsediyoruz" diyen Çavuşoğlu ABD'nin yaptırımlarına yönelik, "Şu anda herkes rahatsız, diğer ülkelerin liderlerine NATO zirvesinde hakaretler, baskılar. Siz karşınızdakine saygı duymazsanız karşınızdakiler size neden saygı duysun? Kimin ne dediği belli değil, muhattabımızın kim olduğu belli değil. Bu süreçte biz üzerimize düşeni yaptık, karşı tarafta bunu anlayacak doğru düzgün muhattabımızın olmadığını da gördük. Her şeye rağmen var olan sorunları konuşmak için her şeyi konuşmaya hazırız ama bir şartla tehdit dili olmayacak dayatma olmayacak" mesajını verdi.

