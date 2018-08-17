Ankesörde bir asker daha itirafçı oldu

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'ın yürüttüğü ankesörlü telefon soruşturmasında bir şüpheli asker daha itirafçı oldu. Kara Kuvvetleri'nde görevli astsubay Y.D. 2011'de Astusbay Hazırlama Okulu'nu kazandıktan sonra örgütle tanıştığını belirterek şunları anlattı:
"Benden sorumlu abim T., bana zorluklar altında nasıl namaz kılabileceğimi gösteriyordu. Ankesörlü telefondan aranmam halinde söylediği yere gelmemi söyledi. Buluşmalarımızda 'Direkt yanımıza gelmeyin, bizi takip edin' diyerek bizi uyarıyordu. 2013'te İstanbul Kenan Evren Kışlası'na geldiğimde sorumlum T. idi. Denizli
'de göreve başladıktan sonra M. isimli abi sorumlum oldu."