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Balkan Üniversitesi Türk Lirası’na döndü

FURKAN HAYKIR
FURKAN HAYKIR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018
Balkan Üniversitesi Türk Lirası’na döndü
'nin ABD'ye karşı verdiği ekonomik savaşa bir destek de Makedonya'daki 'nden geldi. Daha önce öğrenci kayıarını döviz üzerinden alan üniversite "TL'ye güveniyoruz, TL'ye dönüyoruz" kampanyasıyla eğitim ücretlerini TL'ye çevirdi. SABAH'a konuşan Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu şunları söyledi: Ülkemize yapılan haksız, yersiz ve anlamsız kur baskısı üniversitemize Türkiye'den gelen gençlerimizi tedirgin etmekteydi. Aldığımız bu karar hem öğrencilerimizin ülkemize olan güvenini sağlamlaştırmaya hem de geleceğe yönelik korkuların yaşanmamasına neden olacaktır.
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Balkan Üniversitesi Türk Lirası’na döndü
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