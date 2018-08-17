Balkan Üniversitesi Türk Lirası’na döndü

Türkiye
'nin
ABD'ye karşı verdiği ekonomik savaşa bir destek de Makedonya'daki Uluslararası Balkan Üniversitesi
'nden geldi. Daha önce öğrenci kayıtl
arını döviz üzerinden alan üniversite "TL'ye güveniyoruz, TL'ye dönüyoruz" kampanyasıyla eğitim ücretlerini TL'ye çevirdi. SABAH'a konuşan Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu şunları söyledi: Ülkemize yapılan haksız, yersiz ve anlamsız kur baskısı üniversitemize Türkiye'den gelen gençlerimizi tedirgin etmekteydi. Aldığımız bu karar hem öğrencilerimizin ülkemize olan güvenini sağlamlaştırmaya hem de geleceğe yönelik korkuların yaşanmamasına neden olacaktır.