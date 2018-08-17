FETÖ'nün hücre evinde yakalanan çifte hapis istemi

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyelerince "gaybubet evi" olarak adlandırılan adrese düzenlenen operasyonda yakalanan S.Ş. ile eşi N.Ş. hakkında hazırlanan iddianame 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelilerin ByLock kullandığının tespit edilmesiyle operasyon düzenlendiği ancak yakalanamadığı bu nedenle haklarında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi.

Çiftin, bir süre sonra merkez Şehitkamil ilçesinde 19 Şubat'ta hücre evine düzenlenen operasyonda yakalandığı kaydedilen iddianamede, sanıkların ByLock ve Cacao programlarını kullandığı, ayrıca N.Ş'nin telefonundaki incelemede şifreli haberleşme programı olabileceği değerlendirilen "Textnow"ın izlerine rastlandığı bilgisine yer verildi.

Zanlıların yakalandıkları adresteki aramada "Türkçe Olimpiyatları" yazılı para ve 2 tablet ele geçirildiği bildirilen iddianamede, "Cihazların Ankara'daki dijital incelemelerinde cihazın hafıza birimini baştan sona kriptolayan özel bir şifreleme yöntemi olduğu, diğer tabletin ise fabrika ayarlarına döndürüldüğü anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.