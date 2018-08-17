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'nün hücre evinde yakalanan çifte hapis istemi

'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda yakalanan çift hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018 11:32 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 11:33
FETÖ'nün hücre evinde yakalanan çifte hapis istemi

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, üyelerince "gaybubet evi" olarak adlandırılan adrese düzenlenen operasyonda yakalanan S.Ş. ile eşi N.Ş. hakkında hazırlanan iddianame 7. kabul edildi.

İddianamede, şüphelilerin kullandığının tespit edilmesiyle operasyon düzenlendiği ancak yakalanamadığı bu nedenle haklarında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi.

Çiftin, bir süre sonra merkez Şehitkamil ilçesinde 19 Şubat'ta hücre evine düzenlenen operasyonda yakalandığı kaydedilen iddianamede, sanıkların ByLock ve Cacao programlarını kullandığı, ayrıca N.Ş'nin telefonundaki incelemede şifreli haberleşme programı olabileceği değerlendirilen "Textnow"ın izlerine rastlandığı bilgisine yer verildi.

Zanlıların yakalandıkları adresteki aramada "Türkçe Olimpiyatları" yazılı para ve 2 tablet ele geçirildiği bildirilen iddianamede, "Cihazların Ankara'daki dijital incelemelerinde cihazın hafıza birimini baştan sona kriptolayan özel bir şifreleme yöntemi olduğu, diğer tabletin ise fabrika ayarlarına döndürüldüğü anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

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FETÖ'nün hücre evinde yakalanan çifte hapis istemi
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