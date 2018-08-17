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lerimizi uğurluyoruz

'da yürütülen terör operasyonunda olan Jandarma Uzman Çavuş Tuncer Doğan'ın cenazesi 'da defnedildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018 14:20 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 14:20
Şehitlerimizi uğurluyoruz

'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, 'daki uğurlama töreninin ardından askeri uçakla getirildiği baba ocağındaki Ahmedi Hani Havalimanı'nda düzenlenen törenle karşılandı.

Valisi Süleyman Elban, askeri erkan, kurum müdürleri, Doğan'ın annesi, babası ve kardeşlerinin de katıldığı törende şehit Doğan'ın özgeçmişi okundu.

Şehit Doğan için dua edilip helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, kentin Eleşkirt ilçesi Yanık Dere köyüne götürüldü.

Türk bayraklarıyla donatılan köye getirilen şehidin naaşı, cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Defin sonrası Vali Elban, şehit babası Hayrettin Doğan'a Türk bayrağı ve oğlunun fotoğrafını verdi.

Cenaze törenine, şehidin yakınlarının yanı sıra Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Gürgün Derelioğlu, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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