Şehitlerimizi uğurluyoruz

Şehit Doğan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Adıyaman'daki uğurlama töreninin ardından askeri uçakla getirildiği baba ocağındaki Ahmedi Hani Havalimanı'nda düzenlenen törenle karşılandı.
Ağrı Valisi Süleyman Elban, askeri erkan, kurum müdürleri, şehit Doğan'ın annesi, babası ve kardeşlerinin de katıldığı törende şehit Doğan'ın özgeçmişi okundu.
Şehit Doğan için dua edilip helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, kentin Eleşkirt ilçesi Yanık Dere köyüne götürüldü.
Türk bayraklarıyla donatılan köye getirilen şehidin naaşı, cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Defin sonrası Vali Elban, şehit babası Hayrettin Doğan'a Türk bayrağı ve oğlunun fotoğrafını verdi.
Cenaze törenine, şehidin yakınlarının yanı sıra Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Gürgün Derelioğlu, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.