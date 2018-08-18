Harp Akademileri davasında 102 müebbet

FETÖ
'nün
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Harp Akademileri
Komutanlığı'ndaki faaliyetleri ile dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, biri firari 126 sanığın yargılandığı stanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi
'nde ki davada, "anayasayı ihlal" suçundan 35 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 67 sanığın ise müebbet hapis
cezasına çarptırılmasına karar verildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklar arasında dönemin Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Selim Mert ile diğer tümgeneraller Hasan Nevzat Taşdeler, Recep Yüksel ve eski pilot üsteğmen Kerime Yıldırım da yer alıyor. Mahkeme, 23 sanığın ise "anayasayı ihlal" suçundan beraatine karar verdi. Bu sanıklardan 10'u farklı suçlardan değişen oranlarda hapis cezasına mahkum edildi. Ayrıca bazı sanıklar, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak", "haksız arama", "nitelikli yağma" suçlarından değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada, firari sanık eski binbaşı Zafer Özleblebici'nin dosyasının ise ayrılmasına hükmedildi. Öte yandan FETÖ'nün darbe girişimi sırasından Kıbrıs'ta konuşlu Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Kolordu Komutanlığı'ndaki (KTBK) eylemlere ilişkin 11 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede şüphelilerin 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.