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davasında 102 müebbet

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2018
Harp Akademileri davasında 102 müebbet
'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Komutanlığı'ndaki faaliyetleri ile dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, biri firari 126 sanığın yargılandığı stanbul 26. 'nde ki davada, "anayasayı ihlal" suçundan 35 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 67 sanığın ise cezasına çarptırılmasına karar verildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklar arasında dönemin Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Selim Mert ile diğer tümgeneraller Hasan Nevzat Taşdeler, Recep Yüksel ve eski pilot üsteğmen Kerime Yıldırım da yer alıyor. Mahkeme, 23 sanığın ise "anayasayı ihlal" suçundan beraatine karar verdi. Bu sanıklardan 10'u farklı suçlardan değişen oranlarda hapis cezasına mahkum edildi. Ayrıca bazı sanıklar, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak", "haksız arama", "nitelikli yağma" suçlarından değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada, firari sanık eski binbaşı Zafer Özleblebici'nin dosyasının ise ayrılmasına hükmedildi. Öte yandan FETÖ'nün darbe girişimi sırasından Kıbrıs'ta konuşlu Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Kolordu Komutanlığı'ndaki (KTBK) eylemlere ilişkin 11 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede şüphelilerin 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
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Harp Akademileri davasında 102 müebbet
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