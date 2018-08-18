O beldenin DBP’li başkanına gözaltı

Adıyaman
'da 4 askerin şehit olduğu Kömür beldesinin DBP
'li belediye başkanı Hüseyin Yuka'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Yuka dün sabaha karşı evinde gözaltına alındı. Diğer 3 kişinin de terör örgütüyle bağlantılı kişiler olduğu öne sürüldü. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Yuka'nın görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi. Yuka hakkında, 14 ve 16 Ağustos
'taki terör olaylarıyla ilgisinin bulunduğu şüphesiyle Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 16 Ağustos'ta soruşturma başlatılmıştı.