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O beldenin ’li başkanına gözaltı

Giriş Tarihi: 18.8.2018
O beldenin DBP’li başkanına gözaltı
'da 4 askerin şehit olduğu Kömür beldesinin 'li belediye başkanı Hüseyin Yuka'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Yuka dün sabaha karşı evinde gözaltına alındı. Diğer 3 kişinin de terör örgütüyle bağlantılı kişiler olduğu öne sürüldü. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Yuka'nın görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi. Yuka hakkında, 14 ve 'taki terör olaylarıyla ilgisinin bulunduğu şüphesiyle Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 16 Ağustos'ta soruşturma başlatılmıştı.
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O beldenin DBP’li başkanına gözaltı
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