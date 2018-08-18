Papaz Brunson’ın itirazına yine ret

İzmir
3. Ağır Ceza Mahkemesi
, FETÖ
ve PKK
adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu "sağlık sorunları" gerekçesiyle ev hapsine çevrilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın ev hapsi ile yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için yapılan itirazı reddetti. Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt'un müvekkili hakkındaki "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı" kararına ilişkin 14 Ağustos'ta İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itirazın reddedilmesinin ardından, kararı itiraz yönünden bir üst mahkeme olarak İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi inceledi. Mahkeme, Brunson'ın avukatının taleplerini reddederek, sanığın "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı"nın devamı yönünde karar verdi. İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede, Brunson'ın din adamı görüntüsü altında PKK ve FETÖ terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtilmişti. Brunson 9 Aralık 2016'da tutuklanmıştı. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Temmuz'da Brunson'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirerek, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.