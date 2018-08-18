Son dakika: Bakan Albayrak Fransız mevkidaşı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Albayrak, Fransız mevkidaşı Le Maire ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Albayrak ve Le Maire'nin görüşmesinde iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği ele alındı.

ABD'NİN TÜRKİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIM ADIMLARI ELE ALINDI

Açıklamaya göre iki bakan, ABD'nin söz konusu uygulamalarına karşı birlikte iş birliği içerisinde hareket etme kararı aldı. Bakan Albayrak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Le Maire'ninTu¨rkiye'ye yönelik destek açıklamalarından duyulan memnuniyeti dile getirdi.

BAKANLAR 27 AĞUSTOS'TA BİR ARAYA GELECEK

İki bakan, u¨lkeleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve mutabık kalınan hususlarda daha yakın çalışma kararı alırken, ekiplerinin hızlı şekilde çalışmaya başlaması ve 27 Ağustos tarihinde Paris'te bir araya gelme konusunda mutabık kaldı