Dışışlerı Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Türkiye
'nin Avrupa ailesinin bir parçası olduğunu belirterek, "Kimse Türkiye'ye Avrupa dışından Avrupa'ya girmeye çalışan bir ülke olarak muamele edemez. Biz bu ailenin bir parçasıyız. Türkiye'nin önüne siyasi engeller çıkarmayın" dedi. Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında dün Konya
'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde konuştu. TÜRKİYE GÜÇLÜ
Çavuşoğlu, artık Türkiye'nin sahada olduğu kadar masada da güçlü olduğunu belirterek, "Tüm kıtalarla biz her alanda ilişkilerimiz güçlendirmek istiyoruz. Bizimle dost olmak isteyenlerle biz dost oluruz ama bize yanlış yapanlar ve düşmanlık yapanlar şunu bilsinki Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti asla kimse karşısında boyun eğmez" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ne Avrupa Birliği'yle ne de Avrupa değerleri ile bir sorunu olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Bu değerler evrenseldir. Türkiye bu değerleri benimser, savunur. Türkiye'nin önüne siyasi engeller çıkarmayın. Kendi iç politikanızı Türkiye'yle olan ilişkilerinize yansıtmayın. Biz öyle yapmıyoruz. Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimiz dahil Avrupa kıtasıyla ve ülkelerle ikili ilişkilerimizi geliştirmek için çaba sarf edeceğiz" dedi. Türkiye'nin nihai hedefi Avrupa Birliği üyesi olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Bugün üyelik olmasa bile birlikte Avrupa'yla bir taraftan mücadele edeceğimiz konular var; terörle mücadele, çifte standarttan ve iki yüzlülükten uzak, göç yönetimi ve gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi, ekonomik çıkarlar, güvenlik gibi birçok konular var" diye konuştu.