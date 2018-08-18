Yabancı öğrenciler harçlıklarını çevirdi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Irak, Ürdün, Filistin
ve Lübnan'dan Türkçe öğrenmek için Kahramanmaraş'a gelen 48 öğrenci, harçlıkları ile ailelerinden temin ettikleri 5 bin dolar ve 6 bin euroyu Türk lirasına çevirdi. Edirne'de ise Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği öncülüğünde bir araya gelen yabancı öğrenci
ler harçlıklarını TL'ye çevirdi.
Lübnanlı Ahmet Yemen: Dünya mazlumları ve mağdurlarının duası Türkiye
için... Türkiye'de yaşananları duyduk, izledik. Arkadaşlarımızla ailemizin harçlık olarak verdiği dolarları Türk lirası'na çevirmek için bankaya geldik. Türk lirası'nın gerçek kıymetini bulması için az da olsa bir katkıda bulunmak istedik.
Ürdünlü Faysal Ebul Hasan: Türkçe öğrenmeye geldik ancak Türkiye'de yaşananlara da kayıtsız kalmadık. Türkler nasıl İslam ümmetine sahip çıktıysa, şimdi az da olsa biz Türkiye'ye sahip çıkmak istedik.
Iraklı Mahmut Hürmüzlü: Yaklaşık 20 gün önce Türkçe öğrenmek için Türkiye'ye geldik. Dost ve kardeş ülkeye yapılanlar karşısında sessiz kalmak istemedik.
Gümülcineli Seyhan Mehmedali: Başkan Erdoğan'a ve Türkiye'ye destek olmak için dövizlerimiz bozdurduk. Türkiye bu durumdan iyi bir şekilde çıkacaktır.
Azeri Begench Gurbanov: Türk lirası'na destek vereceğiz. Her zaman Türkiye'nin destekçisi olacağız.